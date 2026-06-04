Появился первый постер криминального сериала «Лаки»

Apple опубликовала первый постер криминального сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Ранее вышел дебютный трейлер, а теперь появился и постер.

Дебютный постер «Лаки»

© Apple TV

Проект расскажет о Лаки Армстронг — профессиональной мошеннице, которая решила больше не заниматься преступной деятельностью. В один момент она покупает лотерейный билет и выигрывает солидную сумму, но для получения денег ей придётся раскрыть свою личность. Теперь героине нужно столкнуться с криминальным прошлым, чтобы получить шанс на честную жизнь.

Криминальное шоу начнёт выходить 15 июля на стриминговом сервисе Apple TV.