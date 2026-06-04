Эрнст поддержал идею Михалкова о квотировании зарубежного кино

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст поддержал инициативу режиссера Никиты Михалкова о введении квот на показ зарубежных фильмов в России. Об этом сообщает издание «Ведомости».
В июне 2025 года Михалков предложил ввести входной взнос в размере 5 млн рублей для зарубежных картин, которые хотят выйти на российский рынок. Также он выступил за то, чтобы 10% доходов от проката западных фильмов направлялись на рефинансирование национального кинематографа.
В марте 2026 года президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры ускорить принятие решения о квотах на показ иностранных фильмов в российских кинотеатрах. Министр культуры Ольга Любимова заверила, что поручение президента будет выполнено.