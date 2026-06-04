С сегодняшнего дня фильм «Убить Билла: Кровавое дело целиком» официально вышел в кинотеатрах России. Картину уже можно посмотреть в большинстве городов страны.

Дилогия «Убить Билла» вышла в 2003-2004 годах и рассказывала о наёмном убийце по кличке Чёрная Мамба, в которую стреляют прямо во время свадьбы. Девушка чудом выживает и после нахождения в коме отправляется на поиски неудачливого киллера по имени Билл. «Кровавое дело целиком» — единый фильм из двух частей, который изначально так и задумывал Квентин Тарантино.

Главные роли в лентах сыграли Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен.