«Камера, мотор!»: российские сериалы входят в топ просмотров в стране

Российские сериалы занимают лидирующие позиции по просмотрам среди отечественной аудитории. Такое мнение высказал генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин на дискуссии "Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Полный охват российского контента - это, конечно, 100%, все зрители смотрят российский контент. Топы сериалов у наших зрителей - это российские сериалы", - отметил Володькин.

По его словам, онлайн-кинотеатры за последние годы стали полноценными участниками кинорынка и сегодня самостоятельно производят более 100 оригинальных фильмов и сериалов ежегодно.

"Онлайн-кинотеатры, наверное, за последние пять лет из небольшого начинающего библиотечного бизнеса, транслирующего чужой контент, превратились в крупного, полноценного участника и кинорынка, и рынка кинопроизводства", - отметил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.