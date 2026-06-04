Бой с тенью, любовные письма и другие приключения на фестивале китайского кино

В трех городах России - Москве, Екатеринбурге и Владивостоке - 8 июня стартует Фестиваль китайского кино. Такие ежегодные обменные кинофестивали - важный элемент культурного сотрудничества между двумя народами.

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"Взаимный интерес российского и китайского зрителя к современному национальному кинематографу наших стран подтверждает уважение и дружбу между двумя народами, - говорит министр культуры РФ Ольга Любимова. - Мы рады продолжить ежегодную традицию перекрестных кинопоказов в рамках культурного обмена между Россией и Китаем. Обширная география показов позволит зрителям из разных регионов России познакомиться с богатством жанров киноиндустрии Китая".

Зрителям будет представлена обширная коллекция жанров от исторической драмы до комедии, от боевика до анимации.

"Фестиваль китайского кино - великолепная возможность для знакомства с разнообразием китайской киноиндустрии, которая сегодня находится на очень высоком уровне. Мы рады продолжить в 2026 году этот культурный обмен, который укрепляет гуманитарные связи между двумя странами", - отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Фильмом открытия в Москве станет комедийная приключенческая картина "Личи из Чанъаня" (2025 г., реж. Дун Чэнпэн), снятая по одноименному роману Ма Боюна. Она о том, как меняется жизнь незаметного чиновника, которому предлагают желанную должность "посланника личи". Успех на этом посту сулит богатство, славу и полное изменение судьбы, однако неудача стоит куда дороже.

В Екатеринбурге фестиваль начнется боевиком-триллером с Джеки Чаном в главной роли "Охота за тенью" (2025 г., реж. Ларри Ян), по сюжету которого непревзойденному специалисту по слежке Вон Так-Чуну нужно найти неуловимую банду воров. Поскольку, благодаря возможностям современных технологий, группы наружного наблюдения в полиции давно упразднены, Вону приходится с нуля обучать молодых коллег, и особую ставку он делает на Хэ Цюго - дочь своего погибшего напарника.

Во Владивостоке показы откроет обладатель награды за лучший фильм на китайском языке 41-й Гонконгской кинопремии "Там, где кончается море - степь" (2022 г., реж. Дерек И). Фильм основан на реальных событиях и рассказывает трогательную историю о том, как в конце 1950-х годов жители автономного района КНР приняли и вырастили три тысячи сирот с юга Китая, оказавшихся на грани выживания.

Другие фильмы программы:

"30 000 ли до Чанъаня" (2023 г., реж. Цзоу Цзин). Красочная анимация о том, как в перерывах между сражениями военачальник Гао Ши рассказывает историю своей дружбы с Ли Баем в Золотой век династии Тан и о том, как стремление к литературным и политическим идеалам сблизило их, а потом разлучило.

"Городок Гэчжи" (2025 г., реж. Конг Шенг). Военная драма, по сюжету которой Мо Дэсянь вместе с семьей спасается бегством в горы среди потока беженцев и поселяется в месте под названием Гэчжи, рядом с командиром зенитчиков Сяо Яном и его отрядом. Мирная жизнь рушится с появлением японского разведывательного отряда. Жители решают не отступать и вступают в отчаянную борьбу за свой дом.

"Любовные письма из Тибета" (2026 г., реж. Куми Нари). Новинка в жанре мелодрамы о том, как Мао Минцзи и Фу Чжэнь встречаются в Лхасе и вместе с друзьями отправляются к базовому лагерю Эвереста. Пройдя через множество испытаний, они испытывают глубокое и искреннее чувство друг к другу, но так и не решаются признаться до конца путешествия.

Ответный Фестиваль российского кино в КНР состоится в этом году.