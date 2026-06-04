«Кинопоиск» объявил, что сериал «Красная поляна» получит второй сезон. Съёмки продолжения уже стартовали, вместе с ними появились и первые кадры с производства новых серий.

Действие продолжения развернётся в новогодние праздники. Саша и её друзья-авантюристы соглашаются работать с Каролиной, организатором роскошной свадьбы. Однако помешать их планам намерен Михалыч, у которого собственные интересы.

Снимет второй сезон Роман Прыгунов («Беспринципные»). К своим ролям вернулись Рината Тимербаева, Николай Фоменко, Павел Чинарёв и другие. С ними сыграют в том числе известные актёры: Екатерина Вилкова и Андрей Ургант.