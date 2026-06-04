В России хотят разблокировать доступ к Netflix

Российские сотовые операторы обсуждают возможность обеспечить доступ к ряду незаблокированных сервисов в стране. Об этом сообщил гендиректор «Билайна» Сергей Анохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), о чём передаёт РБК.

Так, топ-менеджер заявил, что операторы прямо сейчас обсуждают с властями разблокировку доступа к популярным иностранным сервисам, которые официально не забанены в России. Среди них, например, американский онлайн-кинотеатр Netflix и популярные нейросети.

Есть сервисы, которые не попали под ограничения со стороны Роскомнадзора за неисполнение российского законодательства, но приняли решение не работать в России. Например, ряд развлекательных сервисов, тот же Netflix, нейронные сети. Они востребованы российскими пользователями, но, чтобы ими пользоваться, нужен VPN. У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны.

В пресс-службе Т2 также подтвердили, что работают над развитием инициативы с доступом к популярным иностранным ресурсам. Вступит ли она в силу, пока неизвестно.