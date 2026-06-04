$73.3485.12

Константин Эрнст назвал дурацкой и бесперспективной идею о вертикальном кино

Газета.Ruиещё 1

Идея создания вертикального кино бесперспективна – это, как минимум, неудобно для зрителей. Даже если пользователи смотрят фильм на iPhone, то они могут просто перевернуть его экран горизонтально, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Эрнст оценил перспективы вертикального кино в России
© Газета.Ru
«Когда-то Тимур Бекмамбетов пришел ко мне с идеей вертикальных фильмов, но я сказал, что эта вещь бесперспективная, — цитирует Эрнста НСН. — Если Стив Джобс и его дизайнеры сделали форму смартфона такой, то Господь Бог сделал наше изображение 16:9».

Он отметил, что не понимает смысла в создании вертикального кино, если даже обычный телефон легко можно перевернуть – это намного удобнее для бинокулярного зрения. Эрнст подчеркнул, что скептически относится к этой инициативе и считает саму идею вертикальных фильмов дурацкой и недолговечной.

До этого «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ, что вертикальные микросериалы в ближайшие годы могут радикально изменить российскую и мировую индустрию развлечений и потеснить традиционные телевизионные и веб-проекты. Авторы международного исследования считают, что это не случайная мода, а закономерный результат трансформации медиасреды – массового распространения мобильного интернета, алгоритмических рекомендаций и экосистем коротких видео.

Наиболее ярко этот процесс проявился в Китае. С 2023 года производство вертикальных сериалов там растет стремительными темпами: в 2024 году выпуск увеличился почти на 35%, а аудитория превысила половину всех интернет-пользователей страны. Предполагается, что аналогичная динамика возможна и в России.

Ранее ученые предупредили о неожиданном влиянии на мозг просмотра вертикальных видео.