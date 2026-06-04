Эрнст оценил перспективы вертикального кино в России

Идея создания вертикального кино бесперспективна – это, как минимум, неудобно для зрителей. Даже если пользователи смотрят фильм на iPhone, то они могут просто перевернуть его экран горизонтально, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

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«Когда-то Тимур Бекмамбетов пришел ко мне с идеей вертикальных фильмов, но я сказал, что эта вещь бесперспективная, — цитирует Эрнста НСН. — Если Стив Джобс и его дизайнеры сделали форму смартфона такой, то Господь Бог сделал наше изображение 16:9».

Он отметил, что не понимает смысла в создании вертикального кино, если даже обычный телефон легко можно перевернуть – это намного удобнее для бинокулярного зрения. Эрнст подчеркнул, что скептически относится к этой инициативе и считает саму идею вертикальных фильмов дурацкой и недолговечной.

До этого «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ, что вертикальные микросериалы в ближайшие годы могут радикально изменить российскую и мировую индустрию развлечений и потеснить традиционные телевизионные и веб-проекты. Авторы международного исследования считают, что это не случайная мода, а закономерный результат трансформации медиасреды – массового распространения мобильного интернета, алгоритмических рекомендаций и экосистем коротких видео.

Наиболее ярко этот процесс проявился в Китае. С 2023 года производство вертикальных сериалов там растет стремительными темпами: в 2024 году выпуск увеличился почти на 35%, а аудитория превысила половину всех интернет-пользователей страны. Предполагается, что аналогичная динамика возможна и в России.

Ранее ученые предупредили о неожиданном влиянии на мозг просмотра вертикальных видео.