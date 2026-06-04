Известная писательница и режиссер фильма «Опасный элемент» умерла от горя

Франко‑иранская художница, писательница и режиссер Маржан Сатрапи, известная по анимационному фильму «Персеполис» и биографической драме «Опасный элемент», скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщили ее близкие агентству AFP.

© Кадр из фильма "Цыпленок с черносливом"

«Маржан Сатрапи умерла от горя чуть больше чем через год после смерти Маттиаса Рипы, ее мужа и любви всей ее жизни», — рассказали в окружении постановщицы.

Сатрапи родилась 22 ноября 1969 года в иранском городе Решт. Она выросла в обеспеченной и политически активной семье. Ее родители сначала выступали против последнего шаха Ирана Мохаммада Реза Пехлеви, а затем — против ограничений, введенных Исламской Республикой. Свой опыт взросления при жестком режиме Сатрапи отразила в графическом романе «Персеполис», по мотивам которого впоследствии был создан анимационный фильм.

В 2007 году экранизация «Персеполиса», снятая совместно с Венсаном Паронно, получила приз жюри на Каннском кинофестивале, а годом позже была номинирована на «Оскар» 2008 года в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».

В 2012 году Сатрапи дебютировала в качестве режиссера игрового кино с криминальной комедией «Банда Йотаса», в которой также сыграла одну из ролей. Последней работой Сатрапи стала черная комедия «Париж‑мариж», в которой снялась Моника Беллуччи.

8 апреля 2025 года не стало мужа Сатрапи — продюсера, актера и сценариста Маттиаса Рипы.