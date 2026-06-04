Опубликован трейлер третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного»

Студия Bind представила трейлер третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного». Продолжение шоу стартует уже 5 июля.

Проект представляет собой экранизацию ранобэ 2012 года. Аниме рассказывает о 34-летнем безработном, который спасает группу подростков от смерти, но сам погибает. Он перерождается в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат. Новые родители считают его гением, ведь он сохранил знания из предыдущей жизни. Герой начинает учиться у могущественных воинов искусству боя, но остаётся романтиком — мечтает только лишь об отношениях с девушкой.

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Видео доступно на YouTube-канале AnimeSelect. Права на видео принадлежат Bind Studio.

Премьера первого сезона состоялась в 2021 году, а второго — в 2023 году. Аниме имеет высокий рейтинг среди зрителей: на агрегаторе IMDB сериал получил оценку 8,2/10.