Появился трейлер комедии Оливии Уайлд «Приглашение»

Компания A24 представила трейлер фильма «Приглашение». Комедия официально выйдет в российском прокате 9 июля.

Сюжет расскажет о супружеской паре, которая уже устала друг от друга, однако у них есть совместное любимое занятие — обсуждение соседей, которых они решают пригласить в гости.

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Видео доступно на YouTube-канале А24. Права на видео принадлежат А24.

Картина выступает ремейком испанского фильма «Соседи сверху». Главные исполнили Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Сет Роген («Киностудия»), Оливия Уайлд («Гонка»), Пенелопа Крус («Всё о моей матери») и другие актёры. Режиссёром выступила сама Оливия Уайлд.