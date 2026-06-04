Завершены съемки шестого сезона сериала «Полярный»

Завершены съёмки шестого сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым
Телеканал ТНТ сообщил о завершении съёмок шестого сезона сериала «Полярный». Дата выхода продолжения шоу пока неизвестна. Авторы также представили кадры со съёмок проекта.
По сюжету предстоящего сезона парк «Царь горы» выходит на стабильную самоокупаемость, туристический поток растёт, жизнь идёт своим черёдом. Именно в этот момент судьба подкидывает Вите Мяснику интересное предложение – младший сын Вити готовится поступать в престижную школу «Сириус» в Сочи. Перед Витей встаёт выбор, от которого зависит будущее его семьи: оставаться хозяином Полярного или ехать на юг ради сына.
К главным ролям в проекте вернулись Михаил Пореченков («Хоккейные папы»), Катерина Шпица («Экипаж»), Мария Кравченко («Мендельсон»), Иван Охлобыстин («Интерны») и другие актёры. Режиссёром-постановщиком шестого сезона вновь выступит Авет Оганесян.