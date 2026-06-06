20 лучших российских сериалов 2026 года

Началось лето, и у многих россиян появилось больше свободного времени. Почему бы не потратить его часть на просмотр сериалов? Тем более что 2026 год стал весьма насыщенным для российского производства сериалов: на экраны вышли десятки премьер - от масштабных исторических драм до фантастики и криминальных триллеров.

© Российская Газета

В этом гиде вниманию читателя предлагаются 20 наиболее резонансных отечественных премьер этого года. Большинство сериалов уже можно посмотреть в Сети, некоторые еще ждут своего выхода.

Кратко о главном

Основным спросом пользуются такие жанры, как детективы, драма и фантастика.

Налицо содружество интернет-платформ и телевидения. Некоторые сериалы сначала вышли в эфир на телеканале, потом запустились в онлайн-кинотеатрах - или наоборот.

Главные платформы: "Кинопоиск", Okko, "КИОН", PREMIER.

В пользу того, что формат сериала продолжает набирать авторитет, говорит тот факт, что в сериальную орбиту вовлекаются звезды российского кино и театра.

Наиболее востребованная продолжительность сезона - 8 серий. Это количество встречается чаще всего.

Чаще всего сценаристы предпочитают разворачивать действие не в столицах России, а в регионах, провинциальных городах, удаленных от центра населенных пунктах.

Большинство предложенных сериалов уже доступно онлайн.

Среди этих сериалов - как полностью оригинальные фильмы, так и продолжения и франшизы.

Отечественные сериалы конкурируют с зарубежными проектами: и в финансовом, и в художественном плане. Читателю предлагаются ключевые новинки 2026 года, которые уже пользуются большим зрительским вниманием. Подборка охватывает самые разные жанры и отражает панораму российских сериалов этого года.

Топ-20 новых российских сериалов 2026

"Князь Андрей" - историческая драма о власти и судьбе князя

Действие происходит в XII веке. Заглавный герой, сын Юрия Долгорукого, возвращается из Византии на родную Суздальскую землю и образует там новый процветающий центр Руси. Но против князя ополчились опасные враги. Андрея Боголюбского сыграл Александр Голубев, также в сериале снялись Александр Балуев и Сергей Безруков. Восьмисерийный проект можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах. Также "Князь Андрей" был показан на телеканале "Россия-1".

"Затмение" - исторический детектив

Этот восьмисерийный проект также основан на исторических событиях, хотя и куда более близких нам. Действие происходит в Москве в 1960 году, когда возникла вспышка черной оспы, считавшейся побежденной. Главным ответственным за борьбу с эпидемией КГБ назначает полковника Шилова, у которого свои счеты с болезнью. В главной роли - Дмитрий Миллер. Телевизионная премьера сериала состоится на Первом канале.

"Лиля" - историческая драма о прославленной музе авангардистов

Девятисерийный биографический сериал режиссера Веры Сторожевой о Лиле Брик, которую сыграла Мария Смольникова. Действие охватывает несколько десятилетий: от молодости главной героини, когда она была женой поэта Осипа Брика, до ее смерти в 1978 году. Но основная часть событий относится к периоду, когда Лиля Брик состояла в отношениях с Владимиром Маяковским. Премьера сериала ожидается на Первом канале.

"Полураспад" - исторический детектив о последствиях ядерных испытаний

Фото: Российская Газета

Этот сериал из восьми серий также основан на реальных событиях. Анна Михалкова играет оренбургскую журналистку, живущую в перестройку. После смерти отца, с которым героиня не была близка, она узнает, что он расследовал последствия ядерных испытаний, которые проводились десятилетия назад. Тогда обнаружилась вспышка онкозаболеваний, генетических перверсий. И теперь журналистка убеждена, что должна продолжить отцовское дело. Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатре Okko.

"Казино" - драма о деньгах и власти

Фото: Российская Газета

Действие этого сериала из восьми серий происходит в начале 1990-х во время развала СССР. Иностранцы открывают в столице элитное казино, меняющее жизнь обычных граждан. Выпускница МГУ Маша, которой очень нужны деньги, устраивается туда работать крупье. Там она знакомится с харизматичным предпринимателем и, поступясь своими прежними принципами, втягивается в опасный азартный мир. Главные роли играют Константин Хабенский и Лена Тронина. Сериал можно будет посмотреть на онлайн-платформе "Кинопоиск".

"Трёшка" - ситком о жизни в тесной квартире

Фото: Российская Газета

События этого сериала тоже несколько удалены от нас во времени - происходят в начале 2000-х. Место действия - Воронеж. От предыдущих проектов 16-серийная "Трёшка" резко отличается жанрово: это ситком. Большая семья из девяти человек теснится в трехкомнатной квартире, что рождает череду смешных и трогательных ситуаций. В квартире "обитает" звездный состав: Юля Александрова, Николай Наумов, Дмитрий Лысенков, Олеся Железняк, Михаил Трухин, Илья Лыков, Игорь Верник. "Трёшка" вышла на телеканале СТС, сейчас ее можно увидеть на онлайн-платформах.

"Ландыши. Вторая весна" - музыкальная комедийная драма

Фото: Российская Газета

Действие этого сериала относится уже к нашему времени. Это второй сезон проекта, стартовавшего в 2025 году. История любви простого парня-солдата Лехи и дочки миллиардера Кати обрела огромный зрительский успех, актеры Сергей Городничий и Ника Здорик стали любимцами аудитории. Внимание второго сезона направлено на внутренние изменения главных героев, случившиеся после того, как Катя нашла Леху, но оказалось, что он в инвалидном кресле. Восьмисерийный сезон вышел на платформе Wink, после был показан на телеканале СТС.

"Новая Земля" - боевик с элементами расследования

Фото: Российская Газета

События сериала разворачиваются в новом регионе России - городе Бердянске. Тимофей Забелин, сотрудник полиции, приезжает на юг Запорожской области и понимает, что оказался в новом и непривычном для него мире, где почти нет камер наблюдения и где нужно регулярно проверять свою машину на наличие взрывчатки. Премьера 20-серийного детектива прошла на НТВ.

"Резервация" - триллер о выживании в аномальной зоне

Фото: Российская Газета

Восьмисерийная антиутопия. Главный герой, сыгранный Денисом Шведовым, - бывший следователь, вышедший из тюрьмы по УДО. Он приехал в родной город Тополево к жене и дочери, но оказалось, что за время его отсутствия город стал закрытым. Здесь обнаружилась аномалия: попасть в Тополево можно, а выйти нельзя, и все живут по совершенно новым порядкам. Сериал можно посмотреть на платформах KION и Okko.

"Время Счастливых" - драма о жизни и человеческих отношениях

Фото: Российская Газета

Тихон Жизневский и Ольга Лерман играют супружескую пару по фамилии Счастливые, которая показана в разные десятилетия в кризисные моменты. Так, в 1980-е годы их совместная жизнь кажется перспективной, а в лихие девяностые они сталкиваются с бедностью и криминалом. Также действие перебрасывается в 2012 год, когда у Счастливых, находящихся на грани развода, возникает желание начать жить с чистого листа. Восьмисерийный сериал можно увидеть на платформах Start и Okko.

"Майор Гром: Игра против правил" - боевик о борьбе с преступностью

Фото: Российская Газета

В этом Шестисерийном проекте, доступном на платформе "Кинопоиск", тоже участвует Тихон Жизневский. Это часть "Киновселенной Bubble" и расширенная версия фильма "Майор Гром: Игра". Каждая из серий посвящена какому-либо персонажу, уже знакомому зрителям фильма. В том числе, конечно, и персонажу Жизневского, который столь им полюбился.

"Фурия"- экшен по комиксам о наемнице и мире преступности

Фото: Российская Газета

Этот пятисерийный фильм - часть "Киновселенной Bubble" и первый ее проект, посвященный не Игорю Грому. Главная героиня - Ника Чайкина, девушка с суперспособностями, которая рано осиротела и оказалась в руках "Братства", тайной организации. За несколько лет пребывания там Ника стала самым искусным агентом сообщества. Ника жаждет отомстить тем, кто лишил ее семьи. Нику играет Алена Долголенко, отца Ники - Сергей Безруков, а лидера "Братства" - Юлия Пересильд. Но здесь тот самый случай, когда имя режиссера притягивает не менее, чем имена актеров-звезд: снял "Фурию" Александр Хант.

"Фейк" - триллер о цифровых угрозах и киберсталкинге

Фото: Российская Газета

Главная героиня этого сериала, напротив, не мститель, но жертва. Восьмисерийный "Фейк" посвященный проблеме интернет-преследования и деструктивных последствий этого. Жизнь учительницы Риты, которую играет Анастасия Красовская, ломается с появлением загадочного виртуального преследователя. Рита начинает сомневаться в себе, близких и друзьях и в той реальности, что ее окружает. Сериал скоро выйдет в Okko.

"Встать на ноги" - драмеди о семье и преодолении

Фото: Российская Газета

Гоша Куценко играет бывшего уголовника по прозвищу Старый, который выходит после 20 лет тюрьмы. Когда-то он взял всю вину на себя ради друга, а тот теперь, неплохо устроившись в жизни, вычеркнул для себя Старого. Вернувшись к себе домой, главный герой с удивлением узнает, что его дочь (погибшая, как он думал, в аварии) осталась жива, правда, ездит в инвалидной коляске. И теперь Старому придется учиться быть отцом. Восьмисерийный сезон можно посмотреть на Okko.

"Отпечатки" - детектив о преступлениях прошлого

Фото: Российская Газета

Оксана Акиньшина играет следователя Яну, которая возвращается в городок Заречный, чтобы раскрыть серию убийств. Ей помогает капитан полиции Денис: в этой роли Дмитрий Чеботарев. Расследование выводит героев к детскому дому, который каким-то образом связан с маньяком. Сообщается, что восьмисерийный сериал режиссера Сергея Филатова, вышедший на онлайн-платформе "КИОН", вдохновлен реальными событиями из жизни воспитанников детских домов. В производстве сейчас второй сезон - "Отпечатки. Киллер". Снимает другой режиссер - Сергей Кальварский, а в главной роли Иван Янковский.

"Менталистка" - психологический детектив

Фото: Российская Газета

Главная героиня - психолог Марина Михайлова, обладающая экстрасенсорными способностями. Скрывая это, она устраивается в полиции, чтобы найти пропавшую сестру. Ее коллега, человек сугубо рациональный, меняет мировоззрение, оказавшись напарником Марины. В главных ролях Александра Никифорова и Максим Запорожский. В сериале 16 эпизодов, он вышел на телеканале ТВ-3, также его можно найти в онлайн-кинотеатрах.

"Гуляй, шальная" - комедия о повседневной жизни

Фото: Российская Газета

Это тоже история о женщине, работающей в полиции, но рассказанная совсем иначе - в комедийном ключе. В провинциальный отдел полиции приезжает новый майор, которому суждено оживить местное болото. Играет этого майора Марина Федункив, и этим все сказано. 17-серийный проект вышел на ТНТ, также его можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах.

"Полная совместимость" - медицинская драма

Фото: Российская Газета

Восьмисерийный фильм рассказывает о трудной и героической жизни медиков-трансплантологов на Крайнем Севере. Одну из главных ролей сыграл Дмитрий Певцов. Сериал вышел на платформе PREMIER.

"Трудно быть богом" - философская фантастика по Стругацким

Фото: Российская Газета

Эта восьмисерийная экранизация романа братьев Стругацких - не первая в истории кино, но первая в формате сериала. Главного героя - землянина Антона, который работает в Институте экспериментальной истории и отправляется в средневековый Арнакар с секретной миссией, - сыграл сербский актер Александар Радоичич. В этом проекте он оказался среди российских звезд: Сергея Безрукова, Федора Бондарчука, Виктории Исаковой, Никиты Кологривого. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink, после чего сериал покажут в эфире НТВ.

"Полдень" - фантастика о глобальной угрозе

Фото: Российская Газета

Экранизация другого произведения братьев Стругацких: "Жук в муравейнике", который входит в цикл, посвященный Максиму Каммереру. Его играет Юрий Колокольников. Антагонист этого героя Абалкин, в роли которого снялся Максим Матвеев, собирается запустить на Земле процесс, аналогичный тому, что погубил планету Надежда, и Каммерер должен его остановить. Шестисерийный сезон снят Климом Козинским и выйдет в онлайн-кинотеатрах КION и Okko.

Какие сериалы в топе - рейтинг и оценки

Рейтинг помогает понять, какие проекты действительно стоят внимания. Высокие оценки получают сериалы с сильным сценарием, актерской игрой и качественной постановкой.

Рейтинг российских сериалов:

© Российская газета

Итоги

Этот год ознаменован интенсивным отечественным производством сериалов. К работе над ними привлекаются лучшие режиссеры и звезды кино и театра. Как следствие этого - сериалы порой не уступают по качеству лучшим российским фильмам. В качестве литературной основы берутся не только полностью оригинальные сценарии, но известная проза, как произведения братьев Стругацких. Все больше размывается грань между телевизионными сериалами и проектами, снятыми для интернет-платформ. Часто один и тот же сериал официально выходит и там и там.