Названа дата премьеры семейного фильма «Мой друг, кот и Пушкин»

6 июня, в день 227-летия Александра Сергеевича Пушкина, на телеканале "Карусель" состоится премьера семейного фильма "Мой друг, кот и Пушкин" - доброй и трогательной истории о мечте и вере в себя.

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Главная героиня картины, 12-летняя школьница Милана (Алиса Конашенкова), увлекается поэзией и сама пишет стихи, вот только на публике выступать боится, да и родная мама (Елизавета Боярская) не воспринимает ее увлечение всерьез.

Желая доказать, что у нее действительно есть талант, девочка решает принять участие во Всероссийском конкурсе рэп-дуэлей на тему романа в стихах "Евгений Онегин". Ее главным помощником становится черный кот, в котором живет душа юного Саши Пушкина (Леон Тафара).

Роли в фильме исполнили Михаил Евланов, Евгения Добровольская, Анна Изотова, Вера Бирюкова и другие.

Режиссер - Алена Михайлова ("Грохот в сумерках Москвы", "Ваш ход, королева!"), сценаристы - Елена Сумина ("Иной взгляд на отношения", "Тазик оливье") и Дима Медведев ("Гостья из космоса").

Специально для фильма популярный рэп-исполнитель Леван Горозия (L'One) записал вместе с юными актерами композицию "Никто, кроме нас".

Значительная часть съемок фильма прошла в родовом имении бабушки Пушкина - музее-заповеднике Захарово, где будущий поэт провел детские годы и на всю жизнь полюбил русский язык и литературу.

Ранее картина стала лауреатом в номинации "Приз молодежного жюри" Третьей Национальной кинопремии "Герои большой страны", вошла в лонг-лист премии "Ника" и была показана на кинофестивале "Амурская осень".