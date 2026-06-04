Netflix остановил работу над фильмом «Ганнибал» с Дензелом Вашингтоном

Издание Deadline сообщило, что стриминговый сервис Netflix приостановил работу над историческим фильмом о полководце Ганнибале. По данным инсайдеров, подготовка к съёмкам поставлена на паузу, хотя производство картины должно было начаться летом.

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В СМИ отметили, что сейчас студия и продюсеры пытаются опредилиться с бюджетом, который потратят на ленту. Как только создатели проекта договорятся, Netflix приступит к съёмкам.

Фильм расскажет легендарном военачальнике древнего Карфагена по имени Ганнибал. Именно он был заклятым врагом Римской республики и последним важным лидером африканского государства. Главную роль сыграет знаменитый актёр Дензел Вашингтон («Гладиатор 2», «Тренировочный день»). Режиссёром выступит Антуан Фукуа — автор трилогии «Великий уравнитель». Сюжет проекта написал Джон Логан — соавтор сценария к популярным фильмам «Гладиатор», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «007: Координаты «Скайфолл».