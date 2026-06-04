Критики разгромили комедию «Очень страшное кино 6»

5 июня состоится премьера фильма «Очень страшное кино 6» — продолжения культовой пародийной серии комедий. Многие критики уже посмотрели ленту и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила: только 20% свежести.

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Некоторые обозреватели хвалят картину за редкие смешные шутки и неплохие отсылки к различным фильмам ужасов. На этом, по мнению критиков, плюсы ленты заканчиваются. «Очень страшное кино 6» ругают за нелепый юмор, бессвязные сцены и странный сценарий. Авторы рецензий отмечают, что братьям Уайанс не удалось вернуть былую пародийность оригинала, и попытка перезапустить серию у них вышла провальной.

Что пишут критики про фильм «Очень страшное кино 6»

«Честно говоря, ничего особенного. Тем не менее на зрителя достаточно смешно обрушивается поток приятных, энергичных шуток, заимствованных из недавних фильмов ужасов. Весёлый способ скоротать время».

«Удались ли все отсылки к недавним фильмам ужасов? Нет. Но есть что-то странно глубокое в том, как братья Уайанс, по сути, смотрят в камеру и отвергают мысль о том, что их когда-либо снова заменят».

«Дерзкая и непристойная пародия на фильмы ужасов, которая предлагает лишь несколько смешных моментов и нацелена на самую лёгкую добычу».

«Постеры, вдохновлённые пародиями на недавние фильмы ужасов, получились остроумнее самого фильма. Это наводит на мысль, что в следующий раз, возможно, стоит привлечь к работе над сценарием именно этих специалистов по рекламе».

«Шутки сыплются одна за другой, но все они настолько очевидны, бессвязны и быстро устаревают, что ни одна не производит должного впечатления. Это не смешно и не остроумно, не провокационно и не дерзко — это просто скучно».

«Очень страшное кино 6» вновь сфокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте в том числе будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры. Главные роли вновь исполнили Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Марлон Уайанс («Без чувств»).