Появился финальный трейлер «Супергерл» с Милли Олкок

DC Studios опубликовала очередной трейлер кинокомикса "Супергерл" (Supergirl), в котором героиня (Милли Олкок) кратко объясняет разницу между ней и кузеном Суперменом (Дэвид Коренсвет).

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Также мы видим негодяя Крема с Желтых холмов (Маттиас Шонартс), посмевшего причинить вред чудо-собаке Крипто, брутального Джейсона Момоа (Street Fighter)в образе антигероя Лобо, демонстрацию боевых возможностей Кары Зор-Эл и момент обретения легендарного сине-красного костюма.

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Все это сопровождается бодрым ремиксом на песню группы Blondie "Call Me", сделанным композитором фильма Junkie XL.

Роли в фильме исполнили Ив Ридли, Дэвид Крамхолц, Эмили Бичем, Фердинанд Кингсли, Дирмед Мерта, Уил Кобан, Алиса Хокин и другие.

Режиссер - Крейг Гиллеспи ("Пэм и Томми", "Круэлла", "Тоня против всех"), сценарий, основанный на комикс-арке "Супергерл: Женщина будущего" (Supergirl: Woman of Tomorrow), написала Ана Ногейра ("Наша победа").

Продюсеры - Джеймс Ганн и Питер Сафран.

Премьера назначена на 26 июня.