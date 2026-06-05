Появился финальный трейлер «Супергерл» с Милли Олкок
DC Studios опубликовала очередной трейлер кинокомикса "Супергерл" (Supergirl), в котором героиня (Милли Олкок) кратко объясняет разницу между ней и кузеном Суперменом (Дэвид Коренсвет).
Также мы видим негодяя Крема с Желтых холмов (Маттиас Шонартс), посмевшего причинить вред чудо-собаке Крипто, брутального Джейсона Момоа (Street Fighter)в образе антигероя Лобо, демонстрацию боевых возможностей Кары Зор-Эл и момент обретения легендарного сине-красного костюма.
Все это сопровождается бодрым ремиксом на песню группы Blondie "Call Me", сделанным композитором фильма Junkie XL.
Роли в фильме исполнили Ив Ридли, Дэвид Крамхолц, Эмили Бичем, Фердинанд Кингсли, Дирмед Мерта, Уил Кобан, Алиса Хокин и другие.
Режиссер - Крейг Гиллеспи ("Пэм и Томми", "Круэлла", "Тоня против всех"), сценарий, основанный на комикс-арке "Супергерл: Женщина будущего" (Supergirl: Woman of Tomorrow), написала Ана Ногейра ("Наша победа").
Продюсеры - Джеймс Ганн и Питер Сафран.
Премьера назначена на 26 июня.