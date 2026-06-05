Подборка лучших фильмов по произведениям Пушкина

Выбрать один советский фильм по произведению Пушкина – для меня невозможная задача. Потому что во времена СССР к литературным шедеврам относились бережно, вольных отступлений почти не допускали, что часто шло только на пользу. Сегодня – подборка самых впечатливших меня лент.

© кадр из фильма «Руслан и Людмила»

«Руслан и Людмила» (1972)

Не имея компьютерной графики, возможностей искусственного интеллекта и прочей техники, режиссер Александр Птушко в 1972 году смог создать такую сказочную атмосферу Руси, что дух захватывает. И это не пустые слова – даже глядя на кадры фильма, которые выдает поисковик, хочется их разглядывать, любоваться и немедленно пересмотреть и свадебный пир, и странствия Руслана, и пребывание Людмилы в чертогах Черномора. Актеры подобраны мастерски – Людмила нежная, воздушная, Руслан храбрый и сильный, Наина коварна и мистически завораживающая, Черномор, хоть и карлик, но уверенно обдает зрителя магической харизмой. Добавьте к этому потрясающие виды русской природы, бережное отношение к тексту Пушкина, красивейшие костюмы и детали быта, не говоря про сложнейшие для того времени декорации – эстетическое удовольствие обеспечено!

«Метель» (1964)

Режиссер Владимир Басов (тот самый Дуремар) создал картину, которую я лично могу смотреть даже ради одного саундтрека – вальса Свиридова. При прослушивании этого произведения что-то в душе меняется, ты как будто становишься чище. Впрочем, все в этой ленте гармонично – красота интерьеров, костюмов, артистов. Валентина Титова в главной роли божественно красива. Для современного зрителя повествование фильма может показаться затянутым – произведение небольшое, но его уместили в полнометражный фильм. Но и смотреть его лучше всего тогда, когда хочется замедлиться, отвлечься и окунуться в мир XIX века, где судьбы вершатся поступками благородных офицеров, а слово чести – самое дорогое, что есть у дворянина. Загадочный закадровый голос, утонченная глубокая холодность главной героини, решительность и благородство военных, красота кадра и лиричность музыки, отличный актерский ансамбль – классическое произведение экранизировано тонко и впечатляюще.

Пушкин мастерски передавал в литературной форме не только лиричную атмосферу, но и мистическую. Легенда о счастливой комбинации карт легла в произведение, которое режиссер Игорь Масленников подал в довольно интересной манере – вроде как телеспектакль, но все же фильм с ведущей-рассказчицей, в роли которой выступила Алла Демидова. Роль расчетливого Германна сыграл Виктор Проскурин, удачно воплотив образ военного инженера. Добавьте в его компанию Виталия Соломина, Иннокентия Смоктуновского, узнаваемые виды мрачного Петербурга и зловещие внешность и голос старой графини – дословная экранизация довольно мрачной повести не оставит равнодушным никого.

«Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976)

История чернокожего мальчика, которого царь Петр решил воспитать как своего ученика, передана Пушкиным, по моему впечатлению, очень бережно. Ведь это был тот самый предок нашего любимого поэта, который и наградил его смуглой кожей, курчавыми волосами, бакенбардами и экзотической харизмой. Образ Ганнибала воплотил на экране Владимир Высоцкий, представая тут то упорным, то вздорным, то нежным и ласковым, но всегда – умным и благородным. Режиссер Александр Митта мог бы взять на главную роль представителя африканской расы, но он пошел сложным путем, и я его не осуждаю. Высоцкий отлично справился с поставленной задачей. Впрочем, как и остальные актеры – Валерий Золотухин в роли беглого холопа Фильки, Алексей Петренко – царя Петра I, Ирина Мазуркевич воплотила на экране образ нежной Наташи Ртищевой, которую император сосватал арапу. Также в картине задействованы Иван Рыжов, Михаил Кокшенов, Олег Табаков, Михаил Глузский, Ирина Печерникова, Людмила Чурсина и другие – состав звездный.

Добавьте к этому финал, отличный от произведения Пушкина. В этом случае, на мой взгляд, такая вольность создателей фильма оправдана – все-таки очень хочется, чтобы главный герой был счастлив. Добавьте ко всему описанному потрясающие декорации (бальные залы, рождественские гуляния, корабельные верфи), красивые костюмы и интересные режиссерские находки. Так, удар, который хватил графа Кавиньяка после рождения чернокожего сына, изображается огромным молотом, который тюкнул несчастного папашу по башке. Уместно добавлена анимация, которая служит своеобразным предисловием к фильму с отличной песней. Считаю этот фильм одним из лучших у Митты (после «Экипажа», конечно).

«Барышня-крестьянка» (1995)

Одно из самых оптимистичных произведений Пушкина было экранизировано в лихие 90-е режиссером Алексеем Сахаровым, но, несмотря на непростое время, фильм получился легким, добрым и, что самое главное, с отличным актерским составом. Ну, сами посудите: враждующих помещиков играют Леонид Куравлев и Василий Лановой – столпы советского кино. Взбалмошную Лизу, переодевшуюся Акулиной и морочившей голову молодому Берестову (Дмитрий Щербина), воплотила на экране хрупкая и женственная Елена Корикова. В роли пособницы ее шалости, служанки Насти – Екатерина Редникова, мисс Жаксон – несравненная Людмила Артемьева, отлично добавившая юмора в ленту. Удачная операторская работа демонстрирует нам красоту русской природы, костюмеры и декораторы удачно подобрали костюмы и обстановку. Это просто красиво. Ну, и нестареющая классика, как говорится, в таком виде всегда уместна для просмотра, особенно школьникам и тем, кто почему-то пропустил это произведение нашего классика.

Конечно, я могла бы вспомнить еще множество экранизаций, но хотела бы добавить немного и про мультипликацию. Иванов-Вано, потрясающий мультипликатор, подарил нам, не побоюсь этого слова, произведения искусства – сказки Пушкина в ожившем, но нарисованном виде. Конечно, можно рассуждать о том, что мертвая царевна в хрустальном гробу – не детское зрелище. Или оправдывать старуху, которая дорвалась до исполнения желаний, тем, что за 30 лет и три года старик не смог ей дать ничего, кроме ветхой землянки и разбитого корыта. Но я сама любила в детстве эти мультфильмы, а после с удовольствием пересматривала их с дочкой, любуясь тем, как царь Салтан гладит котика, взобравшегося к нему на колени, или белочкой, которая, нарядившись в сарафан и платочек, поет «Во саду ли, в огороде девица гуляла». Таких деталей в мультфильмах много, они не были прописаны Пушкиным, но уместно и красиво добавлены мультипликаторами.

А еще есть мультфильмы других режиссеров – «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и о работнике его Балде», короткометражный по рисункам и рукописям Пушкина мультфильм «Осень» режиссера Андрея Хржановского и другие экранизации. Посмотрите, не пожалеете.