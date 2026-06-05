Выпустили ещё один эпический постер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Universal Pictures опубликовала новый эпический постер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Он похож на предыдущий, который выходил вчера, но всё же немного отличается.

© кадр из фильма «Одиссея»

Новый постер «Одиссеи»

© Universal Pictures

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Премьера картины состоится 17 июля.