Звезда «Пацанов» Энтони Старр эмоционально высказался о «нелепой чуши» в фильмах

Звезда «Пацанов» Энтони Старр в недавнем интервью высказался о применении ИИ в кинопроизводстве. По словам актёра, всё подобное выглядит ужасно.

Старр отметил, что людям сейчас хочется узнавать человеческие, живые истории, а не смотреть на кино со спецэффектами, где во главе всего стоит ИИ.

Грядёт ИИ, хочет того кто или нет. Недавние фильмы доказали, что люди хотят человеческие истории. Не огромную нелепую чушь, управляемую спецэффектами. Пробовали когда-нибудь пойти на премьеру фильма об ИИ? Актёры ужасны, и они ненавидят своих фанатов.

Сам Старр, очевидно, выступает против применения ИИ в кинопроизводстве.