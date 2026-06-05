Стоит ли смотреть «После Фишера. Инквизитор»

Опять страдающие следователи и серая хмурость.

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Признаюсь: я до ужаса устал от сериалов о маньяках. «Отпечатки», «Тайга», «След Чикатило», «Как приручить лису», «Душегубы» — это лишь часть свежих российских триллеров об убийствах. В каждом вы увидите визуальную хмурость, страдающего следователя, неторопливость и исследование детских травм. Эти жанровые атрибуты не минусы сами по себе, но повод утомлённо вздохнуть.

Отличается ли «Фишер» от конкурентов? Разве что особенно звёздным кастом. В третьем сезоне места следователей заняли Александр Петров и Юлия Снигирь, а допрашивают они героиню популярной Полины Гухман. Увы, этого мало, чтобы продолжение криминальной антологии чем-то удивило.

«После Фишера. Инквизитор»: главное о сериале

Название: «После Фишера. Инквизитор».

«После Фишера. Инквизитор». Авторы: Сергей Тарамаев, Любовь Львова.

Сергей Тарамаев, Любовь Львова. Актёры: Александр Петров, Юлия Снигирь, Полина Гухман и другие.

Александр Петров, Юлия Снигирь, Полина Гухман и другие. Дата выхода: 28 мая 2026 года.

28 мая 2026 года. Сколько серий: восемь эпизодов.

восемь эпизодов. Жанр: триллер, детектив.

триллер, детектив. Страна: Россия.

«После Фишера. Инквизитор»: где смотреть?

Первый эпизод вышел на Wink 28 мая. Далее — по одной серии в неделю. Финал намечен на 16 июля.

В поисках барнаульского маньяка

Алтайский город Умай расположен у границы тайги. Население там малочисленное, занятий толком нет, небо неизменно серое. А ещё там находят тело девочки, которое вынесла из леса таинственная дикарка. На неё бы и повесили преступление, но в город приезжает новый следователь, которого играет Петров. Он уверен: речь не об одном убийстве, а о целой серии — и началась она давно.

С первых эпизодов зрителю подкидывают уйму сюжетных линий. Вот два страдающих следователя — естественно, недолюбливающих друг друга. Вот юная девица, одиноко проживающая в лесу. Вот влиятельные бандиты, что контролируют весь бизнес в регионе. А вот таёжные шаманы, жуткие бункеры, флешбэки из прошлого и много чего ещё. Пока что такая конструкция ведёт к ощущению в духе «ничего непонятно, но вроде бы интересно».

«Фишеру» свойственно обилие персонажей и арок — как и неумение объединить их в нечто цельное. Вспомните финал прошлого сезона, где все тайны свелись к катастрофическому твисту с братом-близнецом. Или героиню Дарьи Верещагиной, которую ввели в сюжет как будто просто так. Образ был любопытным и тянул на роль ключевой жертвы, а на деле влияние на сюжет оказалось околонулевым. Остаётся верить, что на этот раз сценарий обойдётся без таких сюрпризов.

Пока что история перспективная: с реальным маньяком среди источников вдохновения, зловещей атмосферой, ворохом загадок и занятными персонажами. Именно последние — основная причина взяться за «Инквизицию». Новичков уже ругают, но скорее из-за влюблённости в старых героев. Сколько ни критикуй второй сезон, Иван Янковский играл хорошо, а Ирина Старшенбаум — вообще легендарно.

Новые следователи прямолинейнее и, на первый взгляд, проще. Снигирь здесь дерзкая, грубая, помешанная на работе и, несмотря на эффектную внешность, напоминает мужика в юбке. Петров вроде обаятелен, весел и эпатажен, однако прячет за этим фасадом глубокую обиду. Оба персонажа традиционно травмированы, погружены в самобичевание и топят боль на дне стакана. Классика.

Зато между дуэтом есть любопытный конфликт. Когда-то следовательница отправила в тюрьму отца своего нового напарника — и этот факт в первом же эпизоде ведёт к напряжённым диалогам, выяснению отношений, драме. У арки большой потенциал, ведь скандалить и подставлять друг друга следователям словно интереснее, чем искать злодея. Поэтому я критику нового каста не поддержу.

Третий сезон можно хвалить за мрачный таёжный визуал и обволакивающую атмосферу. Однако всё это зритель видел столько раз, что давно уже сбился со счёта. Чтобы классика работала, она должна быть безупречной — такой, как «Казнь» 2022 года. Там история опустошала и одновременно завораживала. В стартовых эпизодах «Фишера» она просто кажется нормальной, а этого в эпоху трукраймов уже недостаточно.

«После Фишера. Инквизитор»: стоит ли смотреть?

Если обожаете трукраймы, то наверняка уже запустили третий сезон антологии и, вероятно, получили некоторое удовольствие. Однако трудно представить зрителя, который назовёт сериал событием. Потому что неспешные поиски маньяка в депрессивном городе и руками сломленных героев — слишком уж избитый сюжет.

Оценка начала третьего сезона «Фишера» — 6 из 10

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Обволакивающий мрачный визуал.

Конфликт между персонажами.

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