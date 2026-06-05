Опубликованы новые кадры «Истории игрушек 5»

В новом японском промо-ролике «Истории игрушек 5» показали несколько свежих милых кадров с персонажами: показали Эмили, хозяйку Джесси. Судя по всему, нас ждут фрагменты из прошлого, когда Джесси ещё была любимой игрушкой девочки.

© Чемпионат.com

Новые кадры «Истории игрушек 5»

© Pixar

© Pixar

© Pixar

Лента расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Премьера продолжения культовой анимационной серии состоится 19 июня.