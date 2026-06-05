Третий сезон аниме «Монолог фармацевта» выйдет в двух частях

Стриминговый сервис Crunchyroll подтвердил дату выхода третьего сезона аниме «Монолог фармацевта». Продолжение популярного сериала выйдет в двух частях: первая половина появится осенью 2026 года, финал же состоится весной 2027-го.

Аниме также получит полнометражный фильм под названием «Дневники аптекаря». Оно должно выйти в декабре 2026 года. Картина расскажет совершенно новую историю, автором которой выступила создатель оригинальной ранобэ «Монолог фармацевта» Нацу Хьюги.

«Монолог фармацевта» рассказывает историю 17-летней дочери аптекаря по имени Мао Мао. Однажды девушку похищают бандиты и продают служанкой в императорский дворец. Благодаря знаниям и твёрдому характеру Мао Мао назначают личной служанкой-дегустатором ядов одной из старших наложниц императора. Однако Цзиньши часто просит девушку разгадать и другие загадки, связанные с отравлениями и болезнями обитателей внутреннего дворца.