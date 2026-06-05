Эмир Кустурица пообещал экранизировать роман Евгения Водолазкина «Лавр»

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица принял участие в работе ПМЭФ. В частности, он выступил на сессии "Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы".

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Во время своего выступления Эмир Кустурица говорил об отмене русской культуры, о том, что попытки Запада отменить ее обречены. Он привел доказательства того, что русская культура - неотъемлемая часть европейской и мировой. И даже прочитал исторический анекдот про Петра Первого на эту тему.

Также режиссер отметил, что трепетное отношение к искусству и науке делает Россию уникальной страной. По его словам, граждане России относятся к культуре с таким же трепетом, как к религии.

"Запад хочет отменить русскую культуру, но в реальности это невозможно, потому что русская культура - это огромная часть и европейской культуры. Русская культура с русской наукой и с русской религией - это отдельный мир, в котором надо видеть будущее", - сказал всемирно известный режиссер.

После сессии, отвечая на вопросы СМИ, Кустурица назвал одно из своих любимых произведений русских писателей, которое он бы порекомендовал молодому поколению - "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова. Уверил собеседников, что работает над экранизацией Валентина Распутина, затем будет снимать "Преступление и наказание" Федора Достоевского. На вопрос обозревателя "РГ" - экранизирует ли он, как обещал ранее, роман "Лавр" Евгения Водолазкина, Эмир Кустурица твердо ответил:

"Будет "Лавр"!"

Напомним, что первая экранизация Водолазкина "Авиатор" недавно прошла в прокате, а новая книга писателя сейчас бьет рекорды по востребованности.