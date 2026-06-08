Режиссер «Крестного отца» и его дочь сняли документальные фильмы о себе

В Москве в 17-й раз открылся Beat Film Fest, фестиваль документального кино о новой культуре. На нем показывают авторские картины на самые неожиданные темы, связанные с искусством и не только.

В нынешней программе представлены фильмы больших мастеров, таких как Фрэнсис Форд Коппола и Херцог Вернер, неофитов в режиссуре, подобных Жюльет Бинош, а также их молодых коллег, в числе которых – Максим и Евгения Арбугаевы.

Они выросли в Якутии, стали номинантами «Оскара» и теперь участвуют в Beat Film Fest с новой короткометражной картиной «Чуураа», снятой в Сибири. Ее мировая премьера прошла в феврале на Берлинале. Многие заявленные фильмы будут у нас показаны впервые.

В день открытия фестиваля, который в непростых для отечественного кино условиях восполняет дефицит международного участия, показали первый документальный фильм Софии Копполы «Марк глазами Софии». Его мировая премьера состоялась в сентябре прошлого года на Венецианском кинофестивале.

Продолжательница славной династии, обладательница «Оскара» и дочь великого Фрэнсиса Форда Копполы, имеющая за плечами большие игровые картины «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта», «Присцилла:Элвис и я», «Элитное общество», в 1990-е была моделью, формально не имея на это никакого права. По своим физическим данным София абсолютно не похожа на современных девушек, выходящих на мировые подиумы.

С тех давних пор у нее есть друг, ныне известный американский дизайнер моды Марк Джейкобс. О нем она и сняла свой фильм, избегая привычных канонов байопика, в некотором смысле плывя по течению жизни. София использует хронику разных лет, архивные материалы, связанные не только с юностью своего героя, но их кумира Ив Сен Лорана и его «Русской коллекции».

С приходом Марка Джейкобса в Louis Vuitton связано появление линии одежды, помимо производства всем известных сумки и чемоданов. На экране представлены его коллекции прежних лет, включая студенческие. А между ними - «говорящие головы», но все это как-то превращается в поток жизни, затрагивает не только моду, ее будни и изнанку, но и культурную жизнь Америки в целом.

Марк оказался интересным собеседником, живым, сомневающимся, свободным. Он все также волнуется перед показом, хотя за плечами уже колоссальный опыт и мировое признание.

На формирование Джейкобса, как выяснилось, немалое влияние оказал кинематограф, «золотой век» Голливуда, великие актрисы Барбра Стрейзанд и Лайза Миннелли. Как было сказано, они иногда воспринимаются как карикатура на самих себя.

У Марка немало интересных суждений. Запомнились его слова о том, что одна вещь в разных местах - уже две разных вещи. Это он понял, начав работу в Париже, где то, что прозвучало в Нью-Йорке, воспринималось иначе, и сам он не сразу стал самим собой.

Забавно, что София после показа коллекции интересуются, проработал ли он свои травмы, создавая ее. То, что в США или Европе в порядке вещей, у нас без смеха не могут воспринимать. Разговор о психологических травмах стали уже глобальным клише в современном мире. Марк в ответ рассказывает подруге о своем психологе.

Одним из операторов фильма стал Роман Коппола, брат Софии, снимавшийся в «Крестном отце» и освоивший массу кинопрофессий. В кадре она тоже носит штатив, оказавшись в ателье у Марка.

Если София Коппола – вторая в истории женщина-режиссер, дважды отмеченная в Каннах за лучшую режиссуру, то ее отец входит в десятку режиссеров, имеющих две «Золотые пальмовые ветви» главного мирового кинофестиваля.

Два года назад в его основном конкурсе состоялась премьера «Мегалополиса», к которому Фрэнсис Форд Коппола шел сорок лет. Роль архитектора, пытающегося сделать Нью-Йорк футуристическим городом, сыграл Алан Драйвер.

По замыслу режиссера во время показа на сцене появился некто с фонариком во время монолога главного героя о современном обществе. Это была шутка гения. Как еще можно объяснить такой фокус. Разъяснений не последовало.

После показа люди, считающие себя кинокритиками, выкрикивали презрительное «Бу!» в адрес 85-летнего классика. Никакого снисхождения не было, несмотря на финальное посвящение жене Элионор, скончавшейся незадолго до премьеры.

Недавно Коппола со своей группой завершил документальный фильм о фильме под названием «МегаДок», где запечатлен процесс создания, возможно, его последней большой игровой картины «Мегалополис». Даже если считать ее провалом, это неудача большого художника, которая в любом случае бесценна.

В 2013 году довелось быть свидетелем того, как на Токийском кинофестивале ждали приезда Копполы с женой и дочерью Софией (после «Трудностей перевода» в ресторан, где проходили съемки, водят туристов). А они не могли вылететь из-за бушевавшего тайфуна. Церемония открытия была под угрозой срыва. Как только ветер сменил направление, знаменитое семейство смогло добраться до фестиваля, и это был праздник для всех. Как нежно они друг к другу относились.

Элионор Копполы уже нет на свете, но она присутствуют в «МегаДоке», который стал коллективной памятью того, как рождался на протяжении сорока лет фильм «Мегалополис».