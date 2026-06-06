Эмир Кустурица захотел снять кино о русской хоккейной легенде

Знаменитый сербский режиссер, лауреат «Оскара» и президент российского кинофестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица, заявил о своем желании снять художественный фильм о легендарном хоккеисте и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Об этом он сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

На полях ПМЭФ в ответ на прямой вопрос журналистов о возможности создания фильма о прославленном российском хоккеисте 71-летний режиссер не стал уходить от ответа и коротко, но емко сказал:

«Да, я бы хотел».

Интересно, что это заявление прозвучало в момент, когда сам Овечкин продолжает штурмовать вершины НХЛ: в апреле 2025 года россиянин побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки, а сейчас в его активе уже 929 шайб в регулярных чемпионатах. Фильм, который, по всей видимости, имел бы невероятный успех на постсоветском пространстве, пока остается лишь в планах — официальных комментариев от самого хоккеиста или его агентов не поступало, пишет ТАСС.

Пока поклонники хоккея обсуждают возможный кастинг, сам Кустурица целиком поглощен другой амбициозной задачей. В настоящий момент он уже занят на съемках экранизации классической повести Валентина Распутина «Последний срок». Съемочный процесс этой драматической картины развернется на территории Сербии и, как ожидается, продлится до октября 2026 года. Выход ленты в прокат запланирован на 2027 год, после чего, вероятно, мэтр и сможет вернуться к разговору об истории хоккейного героя.

Стоит отметить, что сам режиссер чувствует себя в России как дома. Так, на том же ПМЭФ Кустурица посетил стенд RT и в шутку потрепал за нос куклу, изображающую финансиста Джорджа Сороса, чья деятельность признана нежелательной в РФ.

Ранее сообщалось, что Кустурица начнет съемки фильма по повести Распутина через месяц.