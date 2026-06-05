Раскрыта дата выхода второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Компания Amazon раскрыла дату выхода второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Премьера продолжения анимационного шоу состоится 31 июля. Авторы также представили стильные кадры из предстоящих эпизодов.

«Крестоносец в плаще» выступает переосмыслением мифологии знаменитого супергероя в эстетике 1940-х годов с глубоким погружением в тонкости психологии персонажей. В сериале фигурируют Женщина-кошка, Ядовитый плющ, Загадочник и Пингвин. Во втором сезоне герой столкнётся с Джокером и Пугалом, помимо прочих злодеев.

Первый сезон сериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще» вышел в августе 2024 года. Зрители тепло приняли проект: на агрегаторе IMDb он получил 7,2 балла из 10. Во второй сезон войдёт 10 эпизодов — ои выйдут одновременно на стриминговом сервисе Prime Video.