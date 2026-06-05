Кто в России против возвращение Netflix

Россиянам могут вернуть доступ к зарубежным нейросетями и популярным стриминговым сервисам, которые ушли из РФ, утверждает гендиректор "Билайна" Сергей Анохин. Как это может работать и почему планы вызвали критику некоторых экспертов, разбиралась Москва 24.

Получим полный доступ?

Российские операторы сотовой связи ведут переговоры с властями, чтобы предоставить гражданам доступ к некоторым зарубежным ресурсам, которые недоступны на территории страны. Это является своеобразным продолжением идеи о создании "белых списков VPN", сообщил гендиректор "Билайна" Сергей Анохин.

Ранее он пояснил журналистам, что речь идет о том, чтобы разрешить оператору открыть доступ к некоторым ресурсам, на которые сейчас пользователи могут попасть только с включенным VPN.

Есть сервисы, которые не подпали под ограничения со стороны Роскомнадзора за неисполнение российского законодательства, но приняли решение не работать в России. Например, ряд развлекательных сервисов, тот же Netflix, нейронные сети. Они востребованы российскими пользователями, но, чтобы ими пользоваться, нужен VPN.

При этом инициатива является межотраслевой, ее детальной проработкой сейчас занимаются все сотовые операторы, заявил журналистам представитель "Т2 Мобайл" (бренд Т2). МТС, "Мегафон" и Роскомнадзор комментарии по данной ситуации не давали.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия готова к возвращению западного бизнеса и должна сохранять открытость для зарубежного капитала.

Любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций. Потом это же приносит конкуренцию.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что уход западных компаний стал для россиян обыденностью. Около 66% опрошенных указали, что на самих респондентах и их семьях такая ситуация никак не сказалась. Однако 30% россиян сожалеют о случившемся в основном из-за того, что замещение брендов оказалось некачественным или повлекло за собой резкий рост цен.

"Все уже готово"

IT-эксперт Павел Мясоедов в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что озвученное предложение главным образом касается бизнеса. Его представители постоянно задают вопрос: как быть с разрешенными в РФ порталами, сайтами и сервисами, которые находятся под ограничениями самих разработчиков.

"Крупная информационная система в больших компаниях состоит из множества блоков и элементов, которые могут находиться не только в России. Бизнес ориентируется на экономическую эффективность и выбирает сервисы, которые оптимальны и дешевы. Если они находятся за границей, бизнес пытается их использовать. Но слово "пытается" здесь неслучайно: в последнее время крупным компаниям становится все труднее пользоваться международной инфраструктурой, потому что сервисы начинают блокировать", – рассказал эксперт.

По его словам, VPN изначально задумывались для объединения разрозненных корпоративных сетей и элементов в систему. Если в ее архитектуре заложены части за рубежом, а сервисы начинают сбоить, приходится все перестраивать, а в худшем случае – терять деньги.

Например, один из примеров – элементы искусственного интеллекта (ИИ). Целый ряд ИИ-моделей пока находится за рубежом, и компании хотят их использовать, подчеркнул специалист.

Одно из решений этой ситуации – создание легального списка сервисов VPN. Если они недоступны, бизнес начинает терять деньги, поэтому должен быть понятный и четкий перечень программ, которыми можно пользоваться. Он не должен быть "железобетонным", так как станет периодически блокироваться со стороны зарубежных стран и компаний, но нужен какой-то условный реестр или поле, откуда это получится брать. Если программа прошла модерацию и оказалась в RuStore, ей можно пользоваться, она не будет заблокирована завтра.

Говоря о Netflix, он также не подпадал под блокировки Роскомнадзора: разработчик сам заблокировал Россию. И если появится легальный список VPN-сервисов, это даст возможность заходить на сайт от лица других стран, добавил Мясоедов.

"Возможно ли это с технической точки зрения? Да, вполне. Можно договориться с разработчиками, что доступ будет даваться в рамках VPN ко всем сайтам, кроме заблокированных на территории России. Но это должно устраивать профессиональное B2B-сообщество, которое крайне в этом заинтересовано", – объяснил эксперт.

Он добавил, что сервисы, которые ушли по воле самих компаний, не открываются на сегодняшний день по региональному принципу из-за подключения с российских IP-адресов. Но есть делать это через европейский прокси, все станет доступным.

"Я не думаю, что они будут сильно закручивать гайки и пытаться по сигнатурам определить, откуда идет подключение: до такой степени не дойдут, это экономически нецелесообразно. Формально происходит соблюдение требований регулятора, а дальше рыть и копать не будут", – предположил IT-эксперт.

С технической точки зрения проблем с реализацией идеи не будет. Необходимые программы уже существуют, поэтому вопрос лежит в политической регуляторной плоскости, заключил Мясоедов.

В свою очередь, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил в разговоре с Москвой 24, что предложенная инициатива может вызвать вопросы. В частности, доступность Netflix будет непонятна онлайн-кинотеатрам, официально работающим в России.

По данным TelecomDaily, перед прекращением деятельности в РФ зарубежная платформа за год заняла примерно до 10% рынка, после чего отечественные онлайн-кинотеатры ввиду ухода иностранных менеджеров потеряли часть контента. Также не стоит забывать, что российские сервисы платят деньги в бюджет и на них распространяются новые государственные законы, например проверки контента на ЛГБТ (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ). И если Netflix вернется, никакие российские законы на него действовать не будут.

Более того, компания не платит налоги в РФ, то есть отечественные онлайн-кинотеатры окажутся в совершенно неравных условиях. Если бы компания вернулась сюда – это уже другой момент. Поэтому я не вижу в идее большой целесообразности с точки зрения бизнеса. Та доля аудитории, которая смотрит контент платформы, на сегодняшний момент – от силы 2–3% (раньше было 10% из-за локализованного контента).

Что касается нейросетей, они также должны работать на условиях, которые соблюдают все. В противном случае могут возникнуть вопросы, почему определенные сервисы функционируют таким образом, отметил Кусков.