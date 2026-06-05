Кинокритик назвал самые впечатляющие фильмы 2026 года

Сегодня в России самые интересные фильмы и сериалы снимают для онлайн-платформ, сказал НСН Александр Шпагин.

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Среди лучших фильмов 2026 года — «Уволить Жору» и «Королек моей любви» Марюса Вайсберга, «Волчок» Константина Смирнова, а также лента о спецоперации «Малыш» Андрея Симонова. Об этом НСН заявил кинокритик Александр Шпагин.

Российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 млн человек, кассовые сборы составили 23,7 млрд рублей, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, в первом полугодии уже есть четыре фильма-миллиардника — «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Шпагин перечислил фильмы, которые отметил для себя в 2026 году.

«В этом году мне пока понравились только восемь фильмов. Это очень мало. Допустим, в июне 2025 года у меня было отмечено где-то 15 картин. Тем более, что один фильм не совсем наш, это фильм Кирилла Серебренникова “Исчезновение Йозефа Менгеле”. Очень хорошо работает Марюс Вайсберг, в прошлом году он снял потрясающий триллер “Вниз”. Это высший пилотаж в драматургии. В этом году у Вайсберга мне понравились “Уволить Жору” с Михаилом Галустяном и “Королек моей любви” — пародия на индийское кино. Кроме того, отмечу прекрасную коммерческую картину “Волчок” Константина Смирнова», — сказал Шпагин.

Особняком в этом ряду стоят фильмы о спецоперации, добавил собеседник НСН.

«Есть очень жесткая, неоднозначная картина (я удивлен, что ее не положили на полку), шедевр о спецоперации “Малыш” режиссера Андрея Симонова, который в прошлом году снял великолепный «20/22». Правда, я не могу заставить критиков посмотреть его из-за названия, которое многим кажется несерьезным. Также мне понравилась оригинальным сценарием лента “Комментируй это” с Юлией Трофимовой, хотя это привычное кино в гламурной стилистике. И последний фильм, о котором я скажу, — это картина, в правке которой я участвовал и не ожидал, что получится так хорошо. Это фильм Андрея Богатырева “Красный призрак 1812”. Это лучшее кино на Московском международном кинофестивале, которое я посмотрел, потому что все пошло в нужную сторону. Оно полностью рушит миф о гусарах, поручике Ржевском и якобы жалкой французской армии. Показана трагедия, сделан замечательный боевик, который приводит к очень серьезным размышлениям», — отметил кинокритик.

Шпагин посетовал на то, что пока ни один жанр не сумел составить конкуренцию сказкам.

«Я очень надеялся, что в России наберет силу такой жанр, как триллер, но этого не случилось, хотя последние российские триллеры (“Слон”, “По-мужски” или гениальный “Кентавр”) были открытием. Также у нас плохо идет хоррор, но в основном это полная белиберда, кроме того, его не любит российский зритель. Фестивальное кино пребывает в полном упадке. Отмечу, что у нас очень много дебютантов — 60-70%, потому что им проще получить деньги. Также была надежда, что после сильных картин о спецоперации будут снимать больше серьезных фильмов на эту тему, но ее, к сожалению, пока стараются не трогать. Тем более, что несколько картин про СВО положили на полку, поэтому всех можно понять, особенно продюсеров», — заявил собеседник НСН.

В заключение Шпагин обратил внимание на расцвет в России «платформенных» фильмов.