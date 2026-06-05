Каким будет второй сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Осенью 2025 года на стриминге HBO вышел сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — хоррор о вымышленном американском городке, на который наводит ужас монстр Пеннивайз, способный менять облики и представать в форме человеческих страхов. Основой для сюжета послужила книга Стивена Кинга «Оно». Сейчас шоураннеры готовят второй сезон «Добро пожаловать в Дерри», где развернутся события, не рассказанные Кингом. «Лента.ру» собрала все, что известно о продолжении сериала.

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«Оно: Добро пожаловать в Дерри»: главное о сериале

Оригинальное название: IT: Welcome to Derry.

IT: Welcome to Derry. Жанр: ужасы, фэнтези.

ужасы, фэнтези. Сезоны и серии: 1, 8 серий.

1, 8 серий. Год выхода первого сезона: 2025.

2025. Платформа: HBO Max.

HBO Max. Страны: США, Канада.

США, Канада. Режиссеры: Андрес Мускетти, Эндрю Бернштейн, Эммануэль Осей-Куфур младший.

Андрес Мускетти, Эндрю Бернштейн, Эммануэль Осей-Куфур младший. Сценаристы: Джейсон Фукс, Андрес Мускетти, Барбара Мускетти.

Джейсон Фукс, Андрес Мускетти, Барбара Мускетти. В ролях: Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Стефен Райдер, Матильда Лоулер, Аманда Кристин, Клара Стэк, Крис Чок.

Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Стефен Райдер, Матильда Лоулер, Аманда Кристин, Клара Стэк, Крис Чок. Рейтинги: «Кинопоиск» — 7.4, IMDb — 7,9.

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» (It: Welcome to Derry) — телевизионный приквел культового романа Стивена Кинга «Оно». Проект расширяет историю, показанную в фильмах «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019), и рассказывает о событиях, происходивших в городке Дерри задолго до появления «Клуба неудачников» — компании подростков, поклявшихся разобраться со злом раз и навсегда.

Дата выхода

Первый сезон «Оно: Добро пожаловать в Дерри» выходил в 2025 году с 26 октября по 14 декабря. В январе 2026-го представители HBO подтвердили, что в разработке находится второй сезон, хотя официального продления проект пока не получил.

Руководитель HBO Кейси Блойс объяснил, что создатели не хотят торопиться со сценарием, поскольку новые сезоны уже не основаны напрямую на романе Стивена Кинга и требуют полностью оригинальной истории.

Точная дата выхода второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри» не объявлена.

Если предположить, что съемки второго сезона запланированы ориентировочно на 2026 год, то релиз может состояться в конце 2027-го или начале 2028 года.

Сюжет

Первый сезон

Над первым сезоном «Добро пожаловать в Дерри» работали Андрес и Барбара Мускетти и Джейсон Фукс — команда, участвовавшая в создании полнометражных фильмов франшизы «Оно». Однако создатели сериала сосредоточились не на героях из романа и фильмов, а на самом городке Дерри и многолетнем цикле пробуждения зла, скрывающегося под обликом клоуна Пеннивайза.

Действие первого сезона разворачивается в 1962 году. В Дерри переезжает новая семья вместе с маленьким сыном, и практически сразу в городе начинают происходить тревожные события: исчезают дети, совершаются жестокие убийства, а жители сталкиваются со сверхъестественным. На фоне общей тревоги группа подростков начинает подозревать, что за чередой трагедий стоит древнее существо, способное принимать самые страшные формы человеческих кошмаров.

В отличие от фильмов «Оно», где основной акцент делался на противостоянии детей и монстра, в центре сериала — история города Дерри, его социальные конфликты и то, как зло постепенно проникает в жизнь местных жителей. Также одной из главных особенностей первого сезона стало расширение мифологии Пеннивайза. Авторы попытались глубже раскрыть происхождение существа, показать его влияние на разные поколения и объяснить некоторые загадки, оставшиеся после фильмов.

Основные персонажи первого сезона

Оно / Пеннивайз (Билл Скарсгард) — чудовище-оборотень, главный антагонист сериала.

Лерой Хэнлон (Джован Адепо) — военный, который вместе с женой и сыном переезжает в город Дерри. Там он устраивается на военную базу, а новые сослуживцы встречают его неприветливо.

Ширли Хэнлон (Тейлор Пейдж) — жена Лероя, активистка, которая вступает в борьбу с Пеннивайзом.

Уилл Хэнлон (Блейк Кэмерон Джеймс) — сын Лероя и Ширли. Увлекается наукой и фантастикой, переживает трудности с социализацией в новой школе.

Дик Хэллоран (Крис Чок) — солдат со сверхъестественными способностями, сослуживец Лероя.

Мардж (Матильда Лоулер) и Лилли (Клара Стэк) — школьницы, лучшие подруги.

Рикардо Сантос (Ариан С. Картайя) — школьник, друг Уилла. Влюблен в Мардж.

Клинт Бауэрс (Питер Аутербридж) — шериф города Дерри.

Второй сезон

Основные детали сюжета второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри» держатся в секрете, но создатели проекта обещают, что продолжение будет гораздо более жестким и мрачным.

Если в первом сезоне события происходили в Америке начала 1960-х, то персонажей новой истории ждет Великая депрессия (мировой экономический кризис 1920-1930-х годов). Главными героями станут взрослые люди, которые едва сводят концы с концами.

По словам режиссера Андреса Мускетти, действие второго сезона перенесется в 1935 год — за 27 лет до событий первого сезона. Сериал продолжит исследовать прошлые циклы пробуждения Пеннивайза. Кроме того, ожидается, что в центре сюжета окажется кровавая история о гибели в Дерри банды Брэдли (этот эпизод упоминался в романе Кинга, но лишь вскользь).

Активно фанаты обсуждают и теорию о том, что сериал постепенно раскроет способность Пеннивайза воспринимать время нелинейно. Финал первого сезона намекнул, что существо знает о будущих событиях и пытается воздействовать на предков тех людей, которые однажды смогут его победить. Именно поэтому во втором сезоне, вероятно, можно будет увидеть родственников будущих участников «Клуба неудачников».

Кроме того, поклонники книг Кинга надеются, что в продолжении наконец появятся более «космические» элементы мифологии романа — например, древняя черепаха Матурин, которая в книгах выступала противником Пеннивайза.

Актеры и роли

На данный момент единственный подтвержденный актер второго сезона — Билл Скарсгард, сыгравший Оно в первой части.

Как приняли первый сезон

За первые три дня после премьеры проект посмотрели 5,7 миллиона зрителей, что стало одним из лучших стартовых результатов HBO за последние годы после сериалов «Дом дракона» и «Одни из нас». К финалу первого сезона аудитория выросла до 6,5 миллиона просмотров за эпизод, а сам сериал закрепился в числе самых обсуждаемых хорроров 2025 года.

Критики приняли сериал в целом позитивно. На Rotten Tomatoes проект получил 81 процент положительных рецензий: обозревателям понравилась нуарная атмосфера, операторская работа и игра актеров. Многие отмечали, что сериалу удалось сохранить дух романа Стивена Кинга, но при этом развить новую историю, а не просто повторить сюжет фильмов.

Среди минусов чаще всего называли неровный сценарий и попытки слишком подробно объяснить происхождение Пеннивайза, хотя часть зрителей, наоборот, посчитала это главным достоинством шоу.

Станет ли второй сезон последним

Скорее всего, нет. Создатели сериала говорили, что рассматривают «Оно: Добро пожаловать в Дерри» как многосезонную антологию о прошлых пробуждениях Пеннивайза. Мускетти упоминал план как минимум на три сезона: если продолжение получит официальный заказ, третий сезон может охватить еще больший временной период и перенести зрителей в 1908 год. Именно тогда, согласно Кингу, произошла еще одна страшная трагедия в истории городка Дерри — катастрофа на заводе Kitchener Ironworks.