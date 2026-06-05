Собрана вся информация о пятом сезоне сериала «Медведь»

Летом 2026 года выйдет пятый сезон американского сериала «Медведь» — популярного кулинарного драмеди об изнанке ресторанного бизнеса. Премьера шоу состоялась в 2022 году, и за это время актеры и создатели сериала удостоились множества наград. Основные детали о финальном сезоне «Медведя»: точная дата выхода, сюжет, актеры и события предыдущих частей сериала — в материале «Ленты.ру».

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Сериал «Медведь», 5-й сезон: главное

Страна: США.

США. Оригинальное название: The Bear.

The Bear. Жанр: комедийная драма.

комедийная драма. Режиссеры: Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Дуччо Фаббри.

Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Дуччо Фаббри. Сценаристы: Джоэнна Кало, Алекс О’Киф, Рене Губе.

Джоэнна Кало, Алекс О’Киф, Рене Губе. Производство: FX Productions.

FX Productions. Количество серий: 38 (4 сезона).

38 (4 сезона). Длительность одной серии: 30-35 минут.

30-35 минут. Дата премьеры 1-го сезона: 2022 год.

2022 год. Где смотреть: стриминговые сервисы Hulu и Disney+.

стриминговые сервисы Hulu и Disney+. Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,7, IMDb — 8,5.

«Кинопоиск» — 7,7, IMDb — 8,5. В ролях: Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас, Эбби Эллиотт.

Дата выхода

Сериал «Медведь» продлили на пятый сезон в июле 2025 года — всего через несколько дней после выхода четвертого.

«"Медведь" по-прежнему пользуется популярностью у фанатов по всему миру, и их реакция на четвертый сезон — как видно из невероятно большого количества просмотров — была такой же впечатляющей, как и на предыдущие. Из года в год Крис Сторер, продюсеры, актерский состав и съемочная группа делают "Медведя" одним из лучших шоу на телевидении, и мы рады, что они продолжат рассказывать эту великолепную историю, — прокомментировал председатель правления компании FX Джон Ландграф.

Дату выхода объявили позже, в мае 2026-го года, когда показали первый постер серила. Тогда же в компании FX уточнили, что пятый сезон «Медведя» станет последним.

25 июня 2026 года выйдет пятый сезон сериала «Медведь».

Всего выпустят восемь эпизодов, все они станут доступны в один день, 25 июня, на американском стриминговом сервисе Hulu и в онлайн-кинотеатре Disney+ (оба недоступны в России).

В предыдущих сезонах серии также выходили в один день. Создатели объясняли такой подход заботой о фанатах: в «Медведе» много напряженных сцен, и ждать новые серии довольно волнительно.

Сюжет

Сериал «Медведь» рассказывает о работниках одноименного ресторана в Чикаго. В описании сюжета ниже содержатся спойлеры.

Первый сезон

В центре сюжета — история шеф-повара высокой кухни Кармена «Карми» Берзатто (Джереми Аллен Уайт). Герой переехал из Чикаго в Нью-Йорк, где начал работать поваром в престижном ресторане и даже удостоился высокой кулинарной премии. Спустя несколько лет Карми вынужден оставить работу и вернуться в родной Чикаго, чтобы принять дела погибшего брата Майкла Берзатто (Джон Бернтал).

Майкл управлял семейной закусочной под названием The Beef («Говядина»). Карми пытается спасти кафе от разорения, найти общий язык с сотрудниками, наладить процессы на кухне, а также приглашает в команду на должность сушефа нового человека, амбициозную Синди Адаму (Айо Эдебири).

В конце первого сезона Карми находит крупную сумму денег, которую его брат занял у дяди Джимми (Оливер Платт). Вместо того чтобы вернуть долг, Карми на эти средства решает преобразить The Beef и превратить заведение в элитный ресторан под названием The Bear («Медведь»).

Второй сезон

Карми решает сохранить в будущем заведении старую команду — вместе они принимаются за ремонт в ресторане. Пока «Медведь» закрыт, некоторые повара отправляются на курсы повышения квалификации. Тем временем Карми влюбляется в подругу детства Клэр (Молли Гордон) и пытается понять, что для него важнее — семья и здоровые отношения или высокая кухня.

Реновация забегаловки приносит свои трудности: из-за плесени сдвигаются сроки работ, появляются сложности с составлением нового меню, не удается пройти все положенные перед открытием проверки. Все это время дядя Джимми грозит забрать деньги назад, если ресторан не откроется вовремя и не станет прибыльным местом.

Третий сезон

Карми и команде удалось превратить заведение в элитный ресторан, однако открытие «Медведя» пошло не по плану. Все сложно и в жизни Карми: он страдает от панических атак, не справляясь с личными травмами и профессиональным выгоранием. В попытках добиться идеала, одержимый перфекционизмом главный герой излишне давит на своих сотрудников и в результате едва не теряет напарницу, сушефа Сидни.

Тем временем судьба «Медведя» висит на волоске: все зависит от рецензии кулинарного критика, которая или погубит ресторан, или сделает его популярным.

Четвертый сезон

Сидни продолжает сомневаться в своем будущем: она не может решить, остаться в «Медведе» с несносным Карми или уйти в другой ресторан, где ей предложили стать шеф-поваром. Дядя Джимми дает команде крайний срок — два месяца: если в течение этого времени ресторан не начнет приносить прибыль, его придется закрыть.

В поисках баланса Карми начинает меньше спорить с Сидни, соглашается на постоянное меню (которое менял чуть ли не каждый день в прошлом сезоне) и постепенно теряет все причины, по которым должен бороться за высокую кухню и быть шеф-поваром. Параллельно отношения с Карми пытается наладить его мать (Джейми Ли Кертис), с которой семья рассорилась в прошлых сезонах.

Тем временем выходит рецензия на ресторан, где критик неодобрительно высказывается об атмосфере в «Медведе». Исправить это берется один из старожилов заведения, друг семьи Берзатто Ричи (Эбон Мосс-Бакрак), — он собирается добиться идеального сервиса ресторана во что бы то ни стало. Но пока что прибыль «Медведю» приносит только оставшееся от прежней закусочной окно, где можно взять фастфуд навынос.

Карми же решает прислушаться к себе и уйти из ресторанного бизнеса. Он передает дела Сидни, которая не одобряет его поступок, но все же соглашается взять на себя ответственность за ресторан.

Пятый сезон

Трейлера пятого сезона «Медведя» на данный момент нет, поэтому подробностей о сюжете немного.

Известно, что события продолжат развиваться с того момента, на котором закончился четвертый сезон. Управление рестораном берут на себя Сидни, Ричи и сестра Карми Натали (Эбби Эллиотт). Им предстоит объединиться с остальной командой и преодолеть все испытания, в том числе отсутствие денег и угрозу закрытия ресторана, чтобы достичь главной цели и получить заветную звезду Мишлен.

«В конце концов они поймут, что ресторан делает идеальным не еда, а люди», — синопсис пятого сезона сериала «Медведь».

Сам Карми в это время ищет новый путь в жизни и пытается наладить отношения с Клэр, однако та не хочет с ним мириться. При этом и романа между Карми и сушефом Сидни ждать не стоит: Айо Эдебири, исполнившая роль Сидни, неоднократно высказывалась о том, почему такой союз представляется ей неуместным.

«Если бы что-то подобное случилось, это был бы уже не тот сериал, который мы делаем. И, мне кажется, это было бы полным безумием. Этот парень — сумасшедший, а эта девушка совершенно не умеет общаться! Ресторан взлетел бы на воздух через три секунды, если бы между ними что-то произошло», — отметила Айо Эдебири.

У сериала «Медведь» есть приквел — часовой спецэпизод под названием «Гэри». В нем рассказывается, как Майкл Берзатто и Ричи ездили в город Гэри в штате Индиана еще до основных событий сериала. Серия вышла в 2025 году.

Актеры и роли

Ожидается, что в пятом сезоне «Медведя» к своим ролям вернутся все ключевые актеры шоу.

В актерском составе «Медведя» также заняты Мэтти Мэтисон («Работающие мамы»), Эдвин Ли Гибсон («Бесстыжие»), Рикки Стаффьери («Это мы»), Оливер Платт («Бенни и Джун»), Уилл Поултер («Выживший») и Джейми Ли Кертис («Вечно молодой»). Не исключено, что в пятом сезоне появятся и приглашенные звезды, которых зрители видели в предыдущих сезонах. Среди них — Оливия Колман («Фаворитка», «Корона», «Бродчерч»), Сара Полсон («Американская история ужасов», «12 лет рабства») и Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу», «Никто»).