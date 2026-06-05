Что известно о фильме «Завоевание Эйгона»

Вселенная «Игры престолов» впервые выйдет на большие экраны. Студия Warner Bros. официально подтвердила разработку фильма под рабочим названием «Завоевание Эйгона» (Aegon’s Conquest), который станет приквелом не только оригинального сериала HBO, но и «Дома Дракона». Проект расскажет о легендарном Эйгоне Таргариене — правителе, объединившем Вестерос задолго до событий, показанных в «Игре престолов». Кто создает «Завоевание Эйгона», что известно о ключевых деталях сюжета и когда ожидать премьеру фильма, читайте на «Ленте.ру».

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«Завоевание Эйгона»: главное о фильме

«Завоевание Эйгона» — это масштабный приквел сериала «Игра престолов», снятого по книгам фантаста Джорджа Мартина. Он расскажет о событиях, которые произошли за 300 лет до начала оригинального сериала. Среди них — объединение Вестероса, основание Королевской Гавани и битва за Семь Королевств.

Дата выхода

Фильм «Завоевание Эйгона» находится на ранней стадии производства: даже режиссер и актерский состав еще не объявлены. На презентации Warner Bros. в рамках CinemaCon в апреле 2026 года проект включили в линейку релизов «2027 год и далее», поэтому точная дата его выхода остается неизвестной. Кроме того, по данным СМИ, HBO параллельно разрабатывает еще один проект об Эйгоне Таргариене; его судьба также пока неясна.

Ожидается, что фильм «Завоевание Эйгона» выйдет в кинотеатрах не раньше 2027 года.

Сюжет

В центре сюжета нового фильма — Эйгон Таргариен I, вошедший в историю как Эйгон Завоеватель, его сестры-жены Висенья и Рейнис. Вместе с ними и тремя драконами он начал войну за объединение Семи Королевств. Именно после этих событий появились Железный трон, Красный замок и Королевская Гавань — столица Вестероса, которая станет главной ареной политических интриг в «Игре престолов».

По данным The Hollywood Reporter, фильм задумывается как масштабный эпический проект в духе «Дюны» — популярной приключенческой драмы Дени Вильнева, известной своей мощной сюжетной линией и эффектной визуальной составляющей. «Завоевание Эйгона» не только покажет вторжение Таргариенов, но и объяснит реальные причины завоевания Вестероса. В книгах Джорджа Мартина упоминалось пророчество, согласно которому Таргариены должны были объединить континент ради будущей защиты мира от Белых Ходоков. Эта линия уже частично раскрывалась в сериале «Дом Дракона», а сейчас, предположительно, получит более полное развитие.

Ожидается, что тон фильма будет заметно жестче, чем у других фэнтезийных блокбастеров. История Эйгона — это не только рассказ о героическом правителе, но и хроника кровавого завоевания, уничтожения династий и насильственного объединения государств. Зрителей ждет мрачная история, в центре которой будут масштабные битвы, падение великих домов и жестокая борьба за власть.

Производство

Уже известно, что сценарий фильма напишет Бо Уиллимон — автор «Карточного домика» (2013) и сценарист сериала «Андор» (2022). Ранее он работал над вторым сезоном «Разделения» (2022). За сценарий к фильму «Мартовские иды» (2011) Уиллимон был номинирован на «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус», поэтому Warner Bros., судя по всему, рассчитывает превратить новый проект по «Игре престолов» не только в коммерческий хит, но и в потенциального участника наградного сезона.

Актеры и роли

Пока ни одного подтвержденного участника предстоящего проекта об Эйгоне Таргариане нет.

Главное об «Игре престолов» и «Доме Дракона»

Премьера «Игры престолов» состоялась в 2011 году. Сериал, созданный Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом для HBO, длился восемь сезонов и завершился в 2019 году. За это время шоу стало глобальным культурным феноменом, собрало рекордную для HBO аудиторию и получило 59 премий «Эмми» — больше, чем любой другой драматический сериал в истории телевидения. Проект неоднократно номинировался на «Золотой глобус», получил премию «Хьюго» и множество других наград.

События «Игры престолов» разворачиваются на вымышленных континентах Вестерос и Эссос. Главная сюжетная линия посвящена борьбе за Железный трон — символ власти над Семью Королевствами. После смерти короля Роберта Баратеона влиятельные дома начинают войну за престол: Старки, Ланнистеры, Баратеоны, Грейджои и другие семьи вступают в сложную политическую игру, полную предательств, союзов и убийств.

Параллельно сериал рассказывает историю Дейенерис Таргариен — последней представительницы свергнутой династии, которая живет в изгнании на континенте Эссос и мечтает вернуть власть своей семье. Именно благодаря ей в битву вступают драконы — существа, на протяжении столетий считавшиеся вымершими.

Еще одна важная линия связана с Ночным дозором — военным братством, охраняющим огромную Стену на севере Вестероса. За ней скрывается древняя угроза: армия Белых Ходоков, способная уничтожить весь мир живых.

Одной из причин успеха сериала стала его необычная структура. В отличие от классического фэнтези, где обычно есть четкое разделение на добро и зло, «Игра престолов» показывала сложных персонажей и политические конфликты без однозначно положительных героев. Многие ключевые персонажи неожиданно погибали, а сюжет постоянно менял направление, разрушая привычные телевизионные правила.

Критики особенно хвалили сериал за масштаб, сложность персонажей, внимание к деталям и высокий уровень производства.

«Дом Дракона»

«Дом Дракона» — приквел «Игры престолов», основанный на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Сериал рассказывает о событиях, происходивших примерно за 200 лет до рождения Дейенерис Таргариен и почти через сто лет после завоевания Вестероса Эйгоном Таргариеном.

Главная тема «Дома Дракона» — упадок дома Таргариенов и гражданская война, вошедшая в историю как «Танец драконов». В центре сюжета — борьба за престол между родственниками внутри правящей династии. В отличие от «Игры престолов», где внимание распределялось между множеством семей, приквел в основном сосредоточен именно на Таргариенах и их внутренних конфликтах.

Премьера «Дома Дракона» состоялась спустя три года после завершения «Игры престолов».

Создателями сериала стали Джордж Мартин и Райан Кондал. Первый сезон вышел в 2022 году и быстро стал крупнейшей премьерой HBO: в день релиза сериал посмотрели более 10 миллионов зрителей. Критики положительно оценили проект, отметив атмосферу политических интриг, визуальные эффекты, музыку Рамина Джавади и актерские работы Эммы Д’Арси, Мэтта Смита и Оливии Кук.

Второй сезон «Дома Дракона» вышел в 2024 году и продолжил историю гражданской войны Таргариенов. Третий сезон проекта выйдет на HBO 21 июня 2026 года.