Сборы фильма «Грязные деньги» достигли очередной круглой суммы

5 июня сборы фильма «Грязные деньги» в России достигли 400 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата лента добилась на 16-й день проката — премьера боевика Гая Ричи состоялась 21 мая.

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По всему миру проект собрал более $15 млн, что стало слабым результатом для фильм, бюджет которого превышает $60 млн. При этом, картина сохраняет интерес среди российский зрителей, несмотрая на то, что вышла в онлайне 2 мая.

«Грязные деньги» рассказывают о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. В этот раз оперативникам нужно закрыть дело с магнатом, укравшим миллиард долларов. Главные роли исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»).