Что известно о фильме «Холоп 3»

11 июня состоится премьера комедии «Холоп 3» — новой части популярной серии фильмов о перевоспитании избалованных мажоров. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

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Сюжет

Супруги Елена и Борис Вяземские мечтают продать свою компанию, развестись и поскорее забыть друг друга. Однако у их детей совсем другие планы: Елисей и Милана обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь перевоспитание мажоров выходит на совершенно новый уровень. Супруги окажутся в эпохе Петра I: морские приключения и опасности должны заставить их переосмыслить свои поступки и осознать, что нет ничего важнее семьи.

В ролях:

Милош Бикович — Гриша, бывший мажор, актер проекта, исполняющий роль Петра I;

Иван Охлобыстин — Лев Арнольдович, психолог руководитель проекта;

Александр Самойленко — Павел Сергеевич, олигарх, отец Гриши;

Мария Миронова — Анастасия, телепродюсер, возлюбленная Павла;

Павел Прилучный — Борис Вяземский, бизнесмен;

Кристина Асмус — Елена Вяземская, жена Бориса;

Аня Чиповская — Вера, специалист по эпохе Петра I;

Виталия Корниенко — Милана, дочь Вяземских;

Степан Шевяков — Елисей, сын Вяземских;

Кирилл Нагиев — Алексей Барчук, актер проекта;

Софья Зайка — Люба, актриса проекта

и другие актеры.

Съемочная команда:

режиссер — Клим Шипенко;

продюсеры — Михаил Ткаченко, Сергей Маевский, Клим Шипенко и Вазген Хачатрян;

авторы сценария — Клим Шипенко, Савва Минаев и Максим Кудымов;

оператор-постановщик — Игорь Гринякин;

художники-постановщики — Анна Стрельникова и Екатерина Панцырева.

Как проходили съемки

Съемки третьей части проходили в Москве и Турции. Павел Прилучный, исполнивший роль Бориса Вяземского, рассказал, что с самого начала, еще на читках сценария, у съемочной команды и актеров возникло ощущение, что они знают друг друга очень давно. По его словам, ситуацию, когда между людьми сразу же возникает человеческий и профессиональный контакт, можно сравнить с магией. При этом он отметил, что с Кристиной Асмус он знаком уже давно, так как они вместе учились у одного мастера.

Мы сразу же нашли общий язык на площадке, и мне кажется, что это самое главное для создания правдивой истории на экране. А дети... Дети — это просто отдельный восторг! Они такие искренние, талантливые, заряжают своей энергией. С ними нет никакой «работы», а есть просто игра и настоящее общение. Они гениальные артисты, у которых нам, взрослым, стоит поучиться непосредственности. Так что наша «актерская семья» сложилась сразу, и я безумно этому рад, — поделился Прилучный.

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