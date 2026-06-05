Названы самые популярные экранизации русской литературы

Онлайн‑кинотеатр «КИОН» совместно с книжным сервисом «КИОН Строки» представили результаты исследования интереса зрителей к экранизациям произведений русской литературы. Результаты есть у НСН.

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Ядро аудитории таких проектов составляют зрители старше 25 лет — на них приходится около 90% просмотров в этой категории. Наибольшую активность проявляют пользователи в возрасте 35–44 лет: именно они чаще других выбирают фильмы и сериалы, созданные по мотивам известных литературных произведений. Пик интереса к экранизациям наблюдается дважды в год: в апреле — на фоне крупных кинорелизов и культурных событий, а также в период с октября по декабрь.

В топ популярных экранизаций вошли как современные произведения XXI века, так и адаптации классической литературы. Лидером стал детективный сериал «Злые люди» — экранизация новелл «Хроника сыска» Николая Свечина. На втором месте расположился триллер «Берлинская жара» по роману Дмитрия Полякова‑Катина, а на третьем — психологический триллер «Замаячный», снятый по книге Ильи Бушмина «Ничейная земля». Среди других заметных проектов — «Август» (по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого»), экранизация повести Бориса Васильева «В списках не значился», сериал «Волк» (по книге Александра Терехова «Каменный мост»), современная версия «Мастера и Маргариты», драма «Семейное счастье» по мотивам произведений Льва Толстого и детектив «Роковой подарок» (экранизация романа Татьяны Устиновой).

Экранизации русской литературы сегодня выходят за рамки простого пересказа классических сюжетов и становятся самостоятельным культурным явлением. Благодаря современным визуальным решениям, актуальному языку повествования и звёздному актёрскому составу такие проекты помогают сохранить интерес широкой аудитории к классике. В работе сейчас находится ещё один масштабный проект — эпическая драма по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». В фильме задействованы как молодые актёры, так и признанные звёзды: Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Сергей Безруков, Антон Лапенко, Фёдор Добронравов, Егор Корешков и другие. Премьерный показ сериала пройдёт в онлайн‑кинотеатре «КИОН», а телепремьера состоится на телеканале «Россия».

Ранее писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин сказал НСН, что русская литература остается в центре мирового внимания, и Льва Толстого и Федора Достоевского можно назвать писателями XXI века, поскольку эти авторы поднимали в своих произведениях острые вопросы, которые до сих пор не были решены.