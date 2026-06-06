В онлайн-кинотеатрах состоялась премьера мультфильма «Родной Север»

Премьера анимационного фильма «Родной Север», созданного «Газпром нефтью» совместно с группой компаний «Рики», известной проектами «Смешарики» и «Фиксики», состоялась на онлайн-платформах Premier и Rutube. Картина стала частью одноименного арт-проекта, посвященного культурному наследию коренных народов Крайнего Севера — хантов, манси, ненцев и селькупов.

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В центре сюжета – странник, который попадает в снежную бурю в тундре, теряет мобильную связь и находит приют в чуме местного жителя. Вынужденная остановка заставляет путешественника переосмыслить свой путь через знакомство с мифологией и философией Крайнего Севера.Через рассказы хозяина чума он и зрители погружаются в четыре легенды северных народов: о сотворении земли, происхождении рек и озер, силе северного ветра и появлении солнца.

Фильм объединяет сразу несколько художественных подходов к анимации. Современный мир героев выполнен в классической двухмерной графике, тогда как мифологические истории оживают благодаря объемному 3D-изображению. При создании картины авторы вдохновлялись традиционными ремеслами народов Севера — бисероплетением, резьбой по кости и дереву, выделкой меха. Многие элементы фильма повторяют натуральныематериалы, что придает кадрам особую фактурность и атмосферу.

Север – один из ключевых регионов деятельности «Газпром нефти», где по программе социальных инвестиций «Родные города» компания помогает коренным народам сохранять национальную идентичность, историческое наследие и традиции, поддерживает ремесла, организует праздники и фестивали искусств, проводит медицинские осмотры.

Мы вместе с партнерами создали этот мультфильм, чтобы рассказать о традициях коренных народов Севера через понятный всем язык сказок. «Газпром нефть» не только поддерживает традиционный уклад жизни северян, но и сохраняет их нематериальное наследие. Анимация позволяет бережно перевести древние сказания в современный медиаформат, через который передаются опыт и философия северных народов, — поделился автор идеи проекта, начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Режиссер проекта Матвей Лашко в свою очередь отметил, что создатели стремились не только экранизировать легенды, но и передать через визуальные образы уникальную эстетику Севера — фактуру меха, национальные орнаменты, элементы одежды и предметов быта.