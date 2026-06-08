Фильм Артема Артемова «СВОИ. Баллада о войне» набрал в Сети миллионы просмотров

Фильм режиссера-фронтовика Артема Артемова о событиях первых лет спецоперации "СВОИ. Баллада о войне" демонстрирует рекордные показатели в Сети. За шесть недель показа кинокартина собрала более миллиона просмотров и на этой неделе вышла на первое место в категории "Отечественные фильмы".

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По сюжету, группа добровольцев, разведчиков-операторов БПЛА, под командованием офицера с позывным Москва (Константин Демидов) прибывает на ротацию в небольшую деревушку, где-то в Запорожье, практически на линии разграничения. Здесь они налаживают контакт с местной семьей, не пожелавшей покинуть свой дом. Противник идет на прорыв рано утром именно здесь. Группа Москвы должна выполнить боевую задачу почти без шансов остаться в живых.

За год "СВОИ. Баллада о войне" посмотрели в диджитал-каналах более 5 миллионов человек. А всего количество зрителей фильма превысило отметку 15 миллионов, включая телепремьеру на НТВ с аудиторией 10 миллионов зрителей.

Как уже рассказывала РГ", в мае режиссер и сценарист Артем Артемов приступил к съемкам продолжения, фильм будет называться "СВОЙ". Теперь события развернутся практически в наши дни, в 2025 году, во время одного из эпизодов широкомасштабного наступления российских войск. Главные роли в фильме сыграют уже хорошо знакомые по "СВОИ. Баллада о войне" - Сергей Маховиков, Севастьян Смышников, Андрей Лобачевский, а также Анатолий Гущин.

Картина выйдет в широкий прокат в начале 2027 года, сначала в кинотеатрах и диджитал-каналах, а затем телепремьерой на федеральном канале.