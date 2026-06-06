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Зрители оценили фильм «Властелины вселенной» ниже «Бамблби»

Чемпионат.com

5 июня состоялась премьера фильма «Властелины вселенной» — новой адаптации знаменитого мультсериала от режиссёра Трэвис Найта. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Зрители оценили фильм «Властелины вселенной»
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Лента получила оценку «В». Таким образом, фильм понрвился зрителям меньше, чем другая фантастическая картина от Трэвиса Найта — «Бамблби» (А-). Критики также смешанно оценили «Властелинов вселенной»: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 66% свежести.

«Властелины вселенной» рассказывают о 10-летнем принце Адаме, который терпит крушение на косическом корабле. Он теряет свой волшебный Меч Силы, который был его единственной связью с родной планетой Этернией. Спустя 20 лет он находит утерянный артефакт, отправляется в родной дом, чтобы стать самым могущественным человеком во вселенной по имени Хи-Мен.