$73.4785.56

Андреасян: кино без использования ИИ через пять лет станет редкостью

ТАСС

Кинематограф без использования искусственного интеллекта через пять лет превратится в исключение из правил, поделился мнением на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) режиссер Сарик Андреасян.

Сарик Андреасян высказался о будущем ИИ в кино
© ТАСС
"Через пять лет мы дойдем до того, что кино, созданное без применения ИИ, можно будет назвать нишевым. <…> То есть: "режиссер не использовал нейросети - невероятно". Я думаю, мы придем к тому, что кино, сделанное своими руками, станет раритетом. "О боже, никто не использовал технологии, это чудо, давайте пойдем посмотрим на это!". А кино, которое будет восприниматься как абсолютная норма, станет технологичным - неважно, через ИИ или через что угодно, - оно будет более масштабным и более креативным", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс.

Генеральный информационный партнер - ТАСС.