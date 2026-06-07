Сарик Андреасян высказался о будущем ИИ в кино

Кинематограф без использования искусственного интеллекта через пять лет превратится в исключение из правил, поделился мнением на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) режиссер Сарик Андреасян.

"Через пять лет мы дойдем до того, что кино, созданное без применения ИИ, можно будет назвать нишевым. <…> То есть: "режиссер не использовал нейросети - невероятно". Я думаю, мы придем к тому, что кино, сделанное своими руками, станет раритетом. "О боже, никто не использовал технологии, это чудо, давайте пойдем посмотрим на это!". А кино, которое будет восприниматься как абсолютная норма, станет технологичным - неважно, через ИИ или через что угодно, - оно будет более масштабным и более креативным", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс.

Генеральный информационный партнер - ТАСС.