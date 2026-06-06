Какие киноновинки недели уже можно посмотреть в Сети

Николас Кейдж вспомнил супергеройское прошлое, Марк Эйдельштейн завис над пропастью Эльбруса вместе с молодой женой и её бывшим, Кощей наконец нашёл свою любовь, а племянник Майкла Джексона перевоплотился в поп-икону. Готовим попкорн, устраиваемся поудобнее на диване и наслаждаемся новыми фильмами в интернете.

© кадр из сериала «Паук-Нуар»

Паук-Нуар (16+)

Режиссёры: Гарри Брэдбир, Алета Джонс, Зинга Стюарт, Грег Яйтанс

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7

Время: 8 серий по 45 минут

О чём сериал. В Нью-Йорке 30-х годов Бен Рейлли (Николас Кейдж) переживает не лучшие времена. Когда-то он был единственным супергероем по прозвищу Паук, но после гибели невесты отходит от дел и становится частным детективом. Бена и ещё одного частного детектива, Патрика Донегола (Кэмерон Бриттон), нанимают для расследования дела одного из преступников города Джимми Эддисона (Джек Майкселл). Второй детектив убивает преступника, когда узнаёт, что тот обладает пирокинезом. Позже Бен берётся за следующее дело и в итоге сталкивается с криминальным миром Нью-Йорка и могущественным мафиозным боссом Сильвермейном (Брендан Глисон). Бену приходится снова стать Человеком-пауком, чтобы спасти город, а заодно побороть своих внутренних демонов.

Что интересного. "Паук-Нуар" изначально задумывался как полнометражный фильм, но компания Sony Pictures Television отказалась от его съёмок. Было решено превратить историю в мини-сериал. Однако исполнитель главной роли Николас Кейдж сначала не хотел участвовать в съёмках, потому что с самого начала своей карьеры решил никогда не сниматься в телесериалах. Актёр всё же прочитал сценарии всех эпизодов. К тому же ему пообещали приличный гонорар и то, что съёмки пройдут быстро. После этого он принял предложение. После завершения работы над проектом Николас Кейдж признался, что это был один из лучших моментов в его жизни, потому что в одном проекте объединились две его страсти: комиксы и классическое кино.

Кому не понравится. Тем, кто ценит прямолинейную супергеройскую игру или является поклонником серьёзного драматического нуара. В этом сериале переплелись нуар, ретро-эстетика и комедия. Любителям экшена тоже не понравится это кино - здесь нет динамичных поединков и масштабных битв.

Майкл (18+)

Режиссёр: Антуан Фукуа

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.0

Время: 2 часа 10 минут

О чём фильм. Самый младший из пяти братьев Джексонов Майкл (Джаафар Джексон)становится солистом группы The Jackson 5, которую в 1966 году создаёт их отец Джозеф (Колман Доминго). Несколько месяцев братья проводят на изнурительных репетициях и наконец начинают выступать, а затем подписывают контракт с лейблом Motown. Группа становится популярной: их альбомы находятся на вершине чартов, они с аншлагом гастролируют по США. Берри Горди (Ларенц Тейт), основатель Motown, говорит Майклу, что он может стать звездой мирового уровня. Молодой человек подписывает контракт на выпуск своего первого сольного альбома, продюсером которого становится Куинси Джонс (Кендрик Сэмпсон). Это приводит к скандалу с отцом, но Майкл всё же выбирает свой собственный путь.

Что интересного. В фильме отражены лишь 22 года жизни и творчества Майкла Джексона - с 1966 по 1988 годы. В биографической картине главного героя сыграл Джаафар Джексон - племянник Майкла Джексона. Когда поп-звезда умер, Джаафар был подростком. Он рассказывал, что во время репетиций танцевальных сцен для фильма у него немели и даже кровоточили ноги. В картине использовали некоторые оригинальные предметы гардероба Майкла Джексона. Их обладательницей является Леди Гага, и она согласилась бесплатно предоставить вещи для съёмок в обмен на право присутствовать на площадке, когда захочет.

Кому не понравится. Тем, кто так до конца и не понял феномен звезды Майкла Джексона, а также тем, кто хотел глубже погрузиться в биографию певца без прикрас и "прилизанного" портрета звезды.

Кощей. Тайна живой воды (6+)

Режиссёр: Роман Артемьев

Время: 1 час 20 минут

О чём мультфильм. После трёхсотлетних поисков Кощей (Виктор Добронравов) наконец находит себе избранницу. Вместе с богатыршей Варварой (Екатерина Тарасова) они начинают готовиться к свадьбе. Однако тётя невесты Моревна (Варвара Чабан), правительница Тридевятого царства, против их союза. Она считает, что бывший злодей недостоин любви её племянницы, и заколдовывает Варвару. Чтобы спасти своё счастье и любимую, Кощей вместе со своим верным другом Колобком (Владимир Сычёв) и добрым молодцем Елисеем (Александр Якин) отправляется в опасное путешествие на поиски живой воды.

Что интересного. Этот мультфильм - продолжение картины "Кощей. Похититель невест" (6+). Работа над сиквелом началась сразу после выхода первого мультфильма. Авторы Роман Артемьев и Генрих Небольсин, работая над сценарием, отталкивались от фольклора, в котором упоминается живая и мёртвая вода. В мультфильме детально проработаны и сложные визуальные сцены. В этом создателям помог искусственный интеллект. Права на показ второй части о Кощее приобрели около 30 стран, в том числе Южная Корея, Хорватия, Румыния, Болгария, Турция и ЮАР. Фонд кино выделил на создание картины 215 млн рублей, а режиссёр и продюсеры объявили о планах выпустить третью часть франшизы.

Кому не понравится. Тем, кто не готов воспринять Кощея любящим, добрым и заботливым. А также тем, кому претит сама мысль о сильных женщинах, ведь в мультфильме богатырши правят целым царством.

Пропасть (16+)

Режиссёр: Алексей Ионов

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 1 час 22 минуты

О чём фильм. "Белые воротнички" Даша (Тина Стойилкович) и Саша (Марк Эйдельштейн) женятся и, чтобы внести в свою жизнь разнообразие, отправляются в экстремальное путешествие в Приэльбрусье. Они планируют прыгнуть с парашютом над предгорьем Эльбруса. Их пилотом оказывается экстремал, паркурщик и любитель рискованных приключений, а заодно и бывший парень Даши Артём (Степан Белозёров). Чтобы произвести впечатление на свою бывшую, Артём соглашается на нелегальный полёт, но небольшой самолёт терпит крушение. Молодым людям приходится прыгать без подготовки, но парашютов всего два. Всё же они делают этот шаг над пропастью, стропы парашютов запутываются между собой и цепляются за дерево. Втроём они повисают над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров. Помимо того, что им нужно выжить в ужасающих условиях, им предстоит сделать выбор, что для каждого важнее всего.

Что интересного. Во время поиска актёров режиссёр учитывал не только талант претендентов, но и их физическую подготовку, чтобы они могли справиться с трюками. В итоге Тине Стойилкович, Марку Эйдельштейну и Артёму Белозёрову пришлось висеть в подвесных системах на 12-метровой высоте и сплавляться по ледяной горной реке. Чтобы лучше прочувствовать роли, понять накал эмоций, мужчины каста совершили реальные прыжки с парашютами. Степану Белозёрову в трюках на высоте помогли его увлечения скейтбордингом и сноубордингом. Перед съёмками все трое тренировались на скалодроме и осваивали работу на высоте. Съёмочную группу консультировали профессиональные парашютисты, спортсмены-дублёры, а снимали всё воздушные операторы. Сами же съёмки проходили в павильонах "Мосфильма". Именно здесь смонтировали 12-метровую скалу с гидравлическим деревом и создали декорацию крыши. Натурные сцены снимали в Приэльбрусье и Дагестане: падение на плато, падение в ледяную воду с парашютом, переворот рафта на бурной реке, протаскивание героев по земле после приземления.

Кому не понравится. Тем, кто скептически относится к тому, что в России могут хорошо сработать в редком для нашего кинематографа жанре - камерной психологической драме. Да ещё и замаскированной под экстремальный триллер. К тому же эта картина напоминает фильм "Вышка" (18+). Если он вам не понравился, то, возможно, такие же ощущения будут от просмотра "Пропасти", но это не факт.