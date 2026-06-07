Актер рассказал о съемках сериала «Тысяча "нет" и одно "да"»

Актёр Иван Жвакин рассказал, что в сериале «Тысяча "нет" и одно "да"» играет профессионального футболиста Валентина Клюева, который приходит на свадьбу бывшей девушки.

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В беседе с сайтом kp.ru он сравнил героя с Евгением Онегиным: по словам артиста, персонаж в молодости не определился с предпочтениями и понял, чего хочет, только когда «поезд ушёл».

«Фактически он просто ребёнок — и в себе ещё не разобрался», — сказал Жвакин.

Актёр добавил, что его герой в проекте показан отвязным индивидуалистом, хотя настоящих профессиональных спортсменов он считает собранными и дисциплинированными людьми.

Ранее актёр Иван Агапов рассказал, что в день своего 61-летия репетировал в театре «Ленком Марка Захарова» роль Паниковского в премьерном спектакле «Великий комбинатор» художественного руководителя Владимира Панкова.