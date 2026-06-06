Что известно о съемках комедии «Не трогай меня!»

Павел Деревянко и Виктор Хориняк снимаются в комедии «Не трогай меня!»
К съемкам фильма «Не трогай меня!» приступили в июне 2026 года кинокомпания «К7» и производственная компания «Маг фильм». Главные роли в полнометражной авантюрной комедии исполнят Виктор Хориняк, Павел Деревянко, Анна Завтур и Валери Зоидова. Режиссером и автором идеи выступил Аскар Бисембин («Два холма», «Граница миров»). Генеральные продюсеры проекта Алексей Голубев и Мария Ведешина, креативный продюсер и соавтор сценария Макар Кожухов.
По сюжету, во время очередной погони аферист по прозвищу Артист скрывается в странной антикварной лавке, где сталкивается с загадочным Протеем. После короткого и циничного разговора Макс получает проклятие: теперь, прикоснувшись к любому человеку, он перемещается в его тело. Чтобы вернуть своё — ему нужно получить искреннюю благодарность. Когда способность начинает выходить из-под контроля, а личности, в которых он побывал, будто «застревают» внутри него, Макс понимает: это не наказание, а урок. Чтобы освободиться недостаточно формального «спасибо» — нужно впервые в жизни сделать что-то не ради выгоды.
- Говорят, что создатель кино, режиссер, сценарист, они должны использовать личную боль в каждой своей истории, в свой собственный опыт, - говорит режиссер Аскар Бисембин. - Но иногда нам хочется поделиться и мечтой. Как никак, но у многих людей рано или поздно возникают такие мысли, что жизнь одна, она коротка, она летит. И хотелось бы попробовать себя в разных образах, ипостасях, в других телах, в других профессиях. И мы предлагаем такой небольшой аттракцион, в котором мы показываем, как человек частично исполняет мечту, использует этот дар, который на него навалился.