Когда «Очень страшное кино 6» выйдет в кинотеатрах России

5 июня состоялась премьера фильма «Очень страшное кино 6». Продолжение культовой серии хоррор-комедий уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента так и не добралась из-за ухода студии Paramount.

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Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Хоррор выйдет в России 18 июня — спустя неделю после запуска в странах ближнего зарубежья. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 20 июня.

Шестая часть популярной серии вновь фокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. Авторы ленты вновь пародируют актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.