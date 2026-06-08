Названы фильмы-лидеры зарубежного проката

Специалисты по дистрибуции проанализировали международные сборы проектов одной из крупнейших российских компаний за годы зарубежного проката: среди лидеров - спортивная франшиза "Лед", боевик "Код апокалипсиса" и экранизация братьев Стругацких "Обитаемый остров".

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Франшиза "Лед" режиссера Олега Трофима (2018) заработала за пределами России 3,3 млн долларов. Больше всего прибыли принес прокат в Китае - более 2,7 млн долларов. Хорошие сборы были и в Южной Корее, Сербии, странах Балтии.

"Код апокалипсиса" режиссера Вадима Шмелева (2007) собрал 2,4 млн долларов. Детективный экшн "Красный шелк" режиссера Андрея Волгина (2025) собрал в китайском прокате 1,8 млн долларов.

Федор Бондарчук - как некое мерило успеха: экранизация романа братьев Стругацких "Обитаемый остров" (2008), снятая им, заработала за границей 1,9 млн долларов. А продолжение "Обитаемый остров: Схватка" (2009) - почти 670 тысяч долларов.

Фантастический блокбастер "Притяжение" (2017) заработал 1,4 млн долларов. Самые успешные показы были в Болгарии, Мексике и Китае. Вторая часть франшизы "Вторжение" (2020) принесла 1,1 млн долларов (прокат в Мексике, Германии, Южной Корее и Вьетнаме).

Военная драма "9 рота" (2005) и комедийная мелодрама "Жара" (2006) преодолели отметку в 1 млн долларов каждая.

Если говорить про последний год, хорошие продажи за рубеж у "Буратино" режиссера Игоря Волошина (2026) - фильм продан более чем в 50 стран мира. Картина была показана в кинотеатрах США, Канады, Испании, Швейцарии, Израиля, на Кипре и в странах Латинской Америки - прокат продолжается. Следующим этапом станет выход на рынки Ближнего Востока: достигнуты соглашения с ведущими дистрибьюторами ОАЭ, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Бахрейна.

Наиболее востребованные жанры за рубежом - семейное кино и фантастика.