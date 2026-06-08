Осел получит собственный фильм: Эдди Мерфи раскрыл планы DreamWorks

Вслед за пятым «Шреком», который выйдет 1 июля 2026 года, студия DreamWorks Animation готовит сольный фильм об Осле — лучшем друге зелёного огра. Об этом рассказал Эдди Мерфи, голос харизматичного персонажа с 2001 года.

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По словам актёра, производство спин-оффа стартует уже в сентябре 2026 года, а релиз ожидается через три года. «У Осла будет свой собственный фильм, как у Кота в сапогах, — своя маленькая история», — поделился Мерфи. В центре сюжета — отношения Осла с женой-дракончихой и их необычными детьми. Сценарий уже готов, и актёр назвал его «очень смешным». Об этом сообщает ScreenRant.

Что касается «Шрека 5», то работа над ним идёт уже около двух лет — Мерфи всё ещё находится в студии звукозаписи и завершает диалоги. К своим ролям также вернутся Майк Майерс и Кэмерон Диаз. Режиссёрское кресло занял Уолт Дорн, работавший над предыдущими частями франшизы.

Напомним, что Киммел высмеял Маска из-за его недовольства черной Еленой Троянской в «Одиссее». На майских праздниках кинотеатры потеряли 35% зрителей.