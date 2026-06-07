Названа дата выхода в онлайне фильма-концерта Билли Айлиш от Джеймса Кэмерона

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма Billie Eilish-Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D — фильма-концерта знаменитой певицы Билли Айлиш от культового режиссёра Джеймса Кэмерона («Аватар»). По данным СМИ, лента появится на стриминговых сервисах уже 23 июня.

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Таким образом, картина станет доступна для домашнего просмотра спустя более полутора месяцев после премьеры в мировом прокате — фильм вышел 8 мая. За это время лента собрала свыше $ 26 млн, что высоко для концертной картины с низким бюджетом. Проект про Билли Айлиш высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 91% свежести от обозревателей и 97% от зрителей. Официально компания Paramount Pictures пока не сообщала о дате выхода ленты в онлайне.

Фильм Billie Eilish-Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D стал третьим концертным проектом Билли Айлиш после Live at the O2 2023 года. Во время съёмок использовались 3D-технологии и крупноформатное изображение. По словам Кэмерона, также применялись методы, ранее не использовавшиеся при съёмке концертных картин.