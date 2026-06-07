Определена дата цифрового релиза фильма «Майкл»

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Майкл». Картина о легендарном музыканте Майкле Джексоне появится на стриминговых сервисах уже 9 июня.

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Таким образом, биографическая лента станет доступна для домашнего просмотра спустя полтора месяца с момента выхода — премьера состоялась 24 апреля. Сборы фильма в мировом прокате уже достигли более $850 млн. Картина занимает второе место по сборам среди музкальных биографических проектов — лидером пока остаётся «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Лента также официально вышла в российском прокате.