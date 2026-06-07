Хоррор «Обсессия» собрал в 250 раз больше своего бюджета

По итогам четвёртых выходных сборы фильма «Обсессия» достигли $152,1 млн в США. Лента занимает четвёртое место в американских чартах, уступив «Закулисью реальности», «Властелинам вселенной» и «Очень страшному кино 6».

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В мировом прокате сборы хоррора превысили $200 млн. Картина уже заработала более чем в 266 раз больше своего скромного бюджета в $750 тыс. Лента стала одним из самых прибыльных проектов года и продолжает пользоваться успехом среди зрителей.

«Обсессия» повествует о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.