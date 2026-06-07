Хоррор «Закулисье реальности» стал самым кассовым фильмом А24

По итогам второго уикенда сборы фильма ужасов «Закулисье реальности» достигли $135 млн в США. Лента заняла третью позицию в американских чартах, уступив картинам «Очень страшное кино 6» и «Властелины вселенной».

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В мировом прокате сборы хоррора превысили $212 млн. Фильм стал самым кассовым среди проектов студии А24 по всему миру — ранее рекорд принадлежал картине «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе, касса которого составила $191 млн. «Закулисье реальности» продолжает пользоваться успехом среди зрителей и уже приносит прибыль авторам.

«Закулисье реальности» официально вышло в российском прокате 4 июня. Картина выступает адаптацией знаменитой интернет-крипипасты о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.