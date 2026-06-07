Фильм «Гало» и как начать снимать кино: интервью с Александрой Мошковой

На проходившем в Великом Новгороде кинофестивале молодого кино «Новое движение» опытный сценарист и дебютантка в режиссуре Саша Мошкова представила свой еще незавершенный проект «Гало». Снимать первый фильм всегда трудно. А в данном случае еще есть и нюанс: каково это — начинать все сначала, когда за твоими плечами вроде бы уже есть серьезный кинематографический опыт.

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«Гало» — в переводе с греческого «ореол», это также атмосферные явления, связанные с дополнительным свечением вокруг источника света, Солнца, Луны, фонарей.

Счастливая жизнь главной героини, успешной писательницы Риты Романовой, рушится, как только на пороге ее дома появляется гостья. Она сообщает о смерти Руслана, однокурсника Риты, и та начинает испытывать чувство вины, убеждать себя в том, что сходит с ума.

Если все говорят тебе, что ты не прав, даже близкие, можно ли этому противостоять? Режиссеру Саше Мошковой важно рассказать, что никогда не стоит сомневаться в своих мыслях и чувствах. Как правило, когда тебе кажется — тебе не кажется.

Съемки завершены. Фильм находится в первичной стадии монтажа. Главную героиню сыграла Алина Ходжеванова, выпускница гитисовской мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича. Для многих она стала открытием после выхода «Филателии» Натальи Назаровой, где сыграла скромную труженицу почтового отделения на севере страны, в жизни которой появится принц. Ее работу отметили не только на российских фестивалях, но и на Каирском международном в 2024 году. В Великом Новгороде Алина неожиданно для всех представила свою дебютную режиссерскую работу, короткометражку «Стрекоза».

На фестиваль она приехала с крошечным сыном, который оживился, начал подавать голос, как только увидел на экране свою маму, услышал ее выступление.

«Меня сын поддерживает, — сказала Алина. — Наш фильм про доверие себе. Это недооцененная, нераскрытая тема, к которой мы попробовали прикоснуться и исследовать».

Мы поговорили с режиссером Сашей Мошковой о том, как у нее возник замысел «Гало», и что такое дебютировать, будучи опытным кинематографистом.

— У меня долгий путь к режиссуре, — говорит Александра. — По образованию я сценарист, окончила в 2015 году ВГИК, училась в мастерской Валентина Константиновича Черных (знаменитый сценарист фильма «Москва слезам не верит». — С.Х.). К сожалению, когда мы были на втором курсе, он умер. Нас доводили до выпуска его жена Людмила Кожинова, Александр Пронин и Юрий Рогозин. Еще до поступления во ВГИК я училась на режиссерском факультете в Институте современного искусства, но не окончила его, поскольку решила все-таки идти во ВГИК.

— Черных был очень интересный человек, и то, что он выбрал именно вас, дорогого стоит. Чему он вас учил?

— Рассказывать истории про себя, как это принято у творческих людей, но при этом находить парадоксы, интересные ракурсы. Наша мастерская была продуктивная. Мы много писали, рассуждали. А Валентин Константинович был очень глубоким и ярким человеком.

— Как складывалась ваша профессиональная жизнь после ВГИКа?

— Мы работали вместе с мужем, вдвоем писали сериалы и полный метр. В этом году вышло продолжение сериала «Страх над Невой. Огненный круг», на котором я работала. Муж мой написал сценарий к «Межсезонью» Александра Ханта. Так как у меня всегда были режиссерские амбиции, я свою мечту не оставляла, снимала небольшие короткометражные истории и в этом году решила, что пора делать полнометражный фильм.

— «Гало» — тоже ваш сценарий?

— Мой. При участии моего мужа Влада Малахова. Наша история про газлайтинг, доведение человека до сумасшествия. Главная героиня уверена, что сходит с ума, но на самом деле это не так. Все, что с ней происходит, происходит в реальности.

— Насколько история про писательницу, которую сыграла Алина Ходжеванова, сюрреалистическая?

— Наша героиня пишет фантастические триллеры, живет в загородном доме с мужем и двумя детьми. Все у нее прекрасно, пока в их доме не появится жена умершего однокурсника Руслана. Она принесет весть о его смерти. С этого момента в доме начинают происходить странные события.

Рита не находит себе места, не может писать, чувствует образовавшийся в доме холод, страдает от того, что никто ее не понимает. Она видит призрак погибшего друга и уверена, что сходит с ума. Главная мысль заключается в том, что очень важно верить самому себе, своим ощущениям и не терять связь с реальностью, даже если все убеждают тебя в том, что ты не прав. Как правило, если тебе кажется, то, наверное, тебе не кажется.

— Почему кинематографисты так часто снимают фильмы о людях искусства и через них транслируют собственные мысли?

— Это действительно так, потому что нас учат тому, чтобы мы рассказывали истории про себя. Это не значит, что мы впрямую должны излагать свою жизнь. Мы можем заковать свои эмоции, ощущения в образы и сюжеты, которые с нами не происходили. Писатель, как правило, — тонко чувствующий и сомневающийся в себе человек, которого терзают вопросы: «Что я написал?», «Хорошо ли это?»

— Насколько успешна ваша героиня?

— У нее есть серия книг. Она чувствует себя комфортно в своей профессии, но как творческая натура все глубоко переживает. Кроме того, Рита очень закрытый человек, редко посещает какие-то мероприятия. Ей хорошо с семьей, в своем доме. Она интроверт.

— А что за конфликт между Ритой и Русланом?

— В фильме затронута тема нейросетей. Руслан считает, что можно все делать с их использованием, необязательно копать внутрь себя. Рита уверена, что нейросеть хороша как подспорье, но о человеке может рассказать только человек. Очень важно погружаться внутрь себя. Только тогда получится что-то стоящее.

— Вы намеренно пригласили Алину на роль успешной героини? Многие воспринимают ее как актрису и человека с надломом.

— Если бы речь шла об успешном юристе, человеке какой-то другой профессии, то тогда Алина, возможно, и не совсем бы подошла на эту роль. А писатель всегда человек надломленный, со своими травмами. Иначе бы он не писал. Кроме того, Алина может сыграть кого угодно.

— С удивлением узнала, что она сняла короткометражный дебют.

— Алина училась режиссуре. Она насыщенный, глубокий человек. Ей есть что сказать, поэтому и стремится создавать собственные истории и, как мне кажется, органично чувствует себя в роли Риты.

— Вы самостоятельно проводили кастинг? Вас как дебютантку никто не ограничивал в выборе?

— Я пригласила тех, кого хотела. Мужа героини играет Алексей Коряков, главную антагонистку — Анастасия Панова. Она в прошлом году представляла на «Новом движении» фильм «Мой парень — манекен». Ольга Смирнова сыграла эпизодическую, но очень важную роль подруги Риты. Она помогает ей разобраться в происходящем.

— Где вы снимали?

— В Подмосковье, в деревне Волчонки. Там мы арендовали дом, в котором происходит основное действие. Еще немного снимали в Верее. Несколько смен было в Москве. У нас зимняя история. В ней много льда, снега, мороза, круговых панорам, дающих ощущение головокружения, безумия нашей героини. Моими продюсерами стали Максим Добромыслов и Александр Хант.

— Как это получилось? Они сами на вас вышли?

— У нас многолетняя дружба. Все в одном котле варимся. Когда мне захотелось снимать кино, я первым делом обратилась к ним.

— Сложно вам было?

— Сложно. Слишком большая разница между сценаристом и режиссером. Это физически какой-то другой образ жизни. Я привыкла писать дома в комфортных условиях, а съемки — тяжелое, не только физическое, но и моральное испытание. Нужно быстро принимать решения, нести за них ответственность. Мне было очень интересно, и я, естественно, продолжу путь в режиссуре. Важно опыта набраться, не останавливаться, снимать короткометражные фильмы, набивать руку.

— Начиная работать с актерами, не чувствовали недоверия с их стороны?

— Сомнения я чувствовала сама в себе, а актеры меня оберегали. Никакого пренебрежения с их стороны не было, наоборот, доверие, за что я им очень благодарна. Мы совместно придумывали персонажей, то, как они должны выглядеть, действовать. Мне повезло с артистами.

— С Алексеем Коряковым недавно довелось вместе побывать в Кыргызстане. Он ведь не только актер, но и сценарист?

— Алексей учится на сценариста. У него тоже есть режиссерские амбиции. Как видите, у нас подобрались актеры, интересующиеся не только актерской деятельностью. Все они хотят заглянуть поглубже, поэтому у нас сложилось сотворчество.

— Вы монтируете картину, спешили представить ее фрагмент в Великом Новгороде. А, собственно, зачем? Что дает такая презентация?

— В прошлом году я тоже приезжала на «Новое движение» как наблюдатель. У нас мало площадок для авторского высказывания, где начинающие режиссеры могли бы встретиться с коллегами, прокатчиками, представителями платформ.

Наше кино, возможно, пока шероховатое, поскольку дебютное, но оно тоже нуждается в зрителе. Нам необходимо внимание. Мой муж Влад Малахов тоже снял дебютный фильм «Темные мысли» и теперь отправляет его на разные фестивали. Мы понимаем, как важно, чтобы нас увидели и услышали.